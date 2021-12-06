Итоги этапа Кубок мира по конькобежному спорту-2021/22 в Солт-Лейк-Сити: россияне прибавляют, но мировые рекорды ставят другие

Из Европы Кубок мира по конькобежному спорту-2021/22 перебрался в США, на стремительный лед овала Солт-Лейк-Сити. Где в рамках третьего этапа сборная России завоевала шесть наград – столько же, сколько в Польше и Норвегии вместе взятых. Были и другие обнадеживающие моменты, в частности, у лидера спринтерской команды Павла Кулижникова. Вот только первую победу в олимпийском сезоне пока добыть так и не удалось.

Кулижников, напомним, крайне слабо смотрелся на европейских этапах. И в первый день в Солт-Лейк-Сити на коронной дистанции 500 м он показал в группе А только 19-й результат (34,767), что, само собой, не обнадеживало. Но в заключительный день в группе B он сбросил с этого результата четверть секунды, и, главное, выиграл группу B на 1000 м с прекрасным результатом 1.07,005. Для сравнения это позволило бы ему финишировать четвертым среди сильнейших. По словам тренера мужской спринтерской сборной Дмитрия Дорофеева, Кулижников возвращается. Прибавляет и другой экс-чемпион мира в коротком спринте Руслан Мурашов, выступавший в группе В и опередивший по результатам на 500 м Павла.

Впрочем, на данный момент № 1 в коротком спринте в сборной России является Артем Арефьев. Что он и доказал вторым местом во второй день и личным рекордом 34,003. Причем победителю и сопернику по забегу японцу Ватару Моришиге он проиграл всего шесть тысячных секунды! «Хочу отдать должное своему ровеснику Ватару. Мы с ним на чемпионате мира бежали в Польше и примерно же столько я у него тогда «вырезал». Очень здорово на таком длинном отрезке наблюдать такую плотную борьбу. Больше эмоций сегодня получил, чем за все предыдущие этапы вместе взятые», - прокомментировал Арефьев «Матч ТВ».

В первый день четвертым на 500 м стал Виктор Муштаков, мог пробиться он в топ-3 и еще раз, однако при выходе из малого поворота на финишную прямую не удержался на ногах и упал, получив ушибы. Кроме того, у мужчин отметим новый мировой рекорд Нильса ван дер Пула на 5000 м, бронзу Руслана Захарова в масс-старте и второй общий результат (победа в группе B) россиян c рекордом страны (3.35,904) в командной гонке. Захаров, Егор Юнин и Даниил Алдошкин пробежали великолепно, быстрее их были только американцы, установившие в группе А мировой рекорд.

У женщин россиянки Елизавета Голубева, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова в командной гонке стали третьими. Кроме того, на 500 м Ангелина Голикова дважды стала второй, причем во второй день показала 36,786 и уступила Анжелике Войчик 11 тысячных секунды. Ольга Фаткулина финишировала третьей во втором забеге на 500 м. Теперь россияне вместе с конкурентами переберутся в Калгари, где с 10 по 12 декабря их ждет последний предолимпийский этап Кубка мира.

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