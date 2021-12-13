Итоги этапа Кубок мира по конькобежному спорту-2021/22 в Калгари: золотой хет-трик сборной России

Четвертый и последний из предолимпийских этапов Кубок мира по конькобежному спорту-2021/22 в Калгари стал для сборной России и самым успешным. Причем за явным преимуществом. Ведь если на трех предыдущих этапов россияне вообще оставались без побед, то в Канаде они выиграли трижды! Отличились на дистанции 500 м Виктор Муштаков, Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина.

24-летний Муштаков и раньше показывал высокие результаты, в частности, стал бронзовым призером чемпионата мира-2019 на 500 метров, в составе сборной добивался успехов в командном спринте. Однако все равно находился в тени Павла Кулижникова и Руслана Мурашова, а в нынешнем сезоне – Артема Арефьева. В Кубке мира-2021/22 ему никак не удавалось пробиться в топ-3, хотя четвертые места были. На третьем этапе в Солт-Лейк-Сити он упал в повороте, ударившись головой и шеей, а также ободрав локоть и колено. К тому же, еще на последнем европейском этапе в Норвегии он потянул мышцу ноги. В общем, не сказать, что к прорыву в Калгари было много предпосылок.

Но встряска (в прямом смысле слова) подействовала положительно – в заключительный день в Канаде Муштаков пробежал 500 м за 33,903 (на первой дистанции 500 м он стал четвертым) и выиграл. И к тому же еще и финишировал третьим на 1000 м с личным рекордом – 1.06,988.

«Это был последний шанс показать достойный результат в конце этого года, порадовать результатами тех, кто за меня болел, тренеров. Нужно было и решить вопрос с квотами. Рад такому результату, бег не идеальный, конечно, но все же», - прокомментировал «Матч ТВ» победу Виктор. Мурашов в первый день на 500 м стал пятым, Арефьев старты в Калгари провалил из-за сбоя на старте и падения. А Кулижников до сих не может набрать форму –в группе B он показал результаты (лучший 34,40), не позволявшие в группе А претендовать на топ-10, а на 1000 м из-за сбоев стал 19-м и предпоследним в группе А.

У женщин первые победу в сезоне одержали действующая чемпионка мира на 500 м Голикова и Фаткулина. Ольга выиграла на первой дистанции, обновив рекорд страны в коротком спринте (36,726), но затем на второй дистанции Ангелина вернула рекорд себе (36,669). Понятно, что обе довольны прогрессом, но почти за два месяца до Олимпиады в Пекине отнеслись к успехам довольно спокойно. Также Голикова добыла бронзу на первых 500 м, Фаткулина стала третьей на 1000 м, а Елизавета Голубева – в масс-старте. Теперь в Кубке мира осталось провести только финал в Херенвене 12 – 13 марта, а главной предолимпийской проверкой для россиян, вероятно, станет чемпионат Европы все в том же Херенвене чемпионат Европы 7 – 9 января.

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