Итоги чемпионата России по легкой атлетике-2022 в помещении: Ласицкене проиграла, Сидорова пропустила

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении прошел в Москве с 25 по 27 февраля 2022 года, не обойдясь без сенсаций. Речь о прыжках в высоту, где олимпийская чемпионка Мария Ласицкене ограничилась лишь бронзой со скромным результатом 1,91, а победу одержала Анна Чичерова. В отсутствие вице-чемпионки Игр в Токио Анжелики Сидоровой чемпионкой России в прыжках с шестом стала Полина Кнороз. Кроме того, были показаны высокие результаты в ряде беговых дисциплин – в частности, блеснули Кристина Макаренко на 60 м и Полина Миллер на 400 м.

Конечно, многие ждали выступления в ЛФК ЦСКА Сидоровой, буквально за несколько дней до национального чемпионата блеснувшей на соревнованиях в Клермоне. Там Анжелика покорила планку на 4,87, однако накануне чемпионата страны сообщила, что вместе с тренером приняла решения пропустить турнир. В ее отсутствие особой борьбы в секторе не получилось – Кнороз, в Клермоне прыгнувшая на 4,81, фактически гарантировала себе золото уже на высоте 4,55, которую взяла с первой попытки. Затем Полина прыгнула со второй попытки на 4,65, но с 4,75 не справилась.

Еще один топ-прыгун с шестом из России Тимур Моргунов также довольно спокойно завоевал золотую медаль. Ему для этого хватило 4,65 с первой попытки. Затем Тимур с третьей попытки взял 5,75 и попытался покорить гроссмейстерский рубеж 4,85. Причем два раза из трех был довольно близок к успеху.

В прыжках в высоту у мужчин с 2,28 (с третьей попытки) первенствовал одна из звезд прошлогодней «Бриллиантовой лиги» Илья Иванюк. Впрочем, его самый опасный конкурент Михаил Акименко в соревнованиях не участвовал.

Ласицкене в прошлом году выиграла чемпионат России в помещении уже в седьмой раз, но стать восьмикратной ей не удалось. Поскольку ей покорилась только лишь высота 1,91, что можно объяснить не так давно перенесенной болезнью. По попыткам Мария уступила Кристине Королевой, а золото завоевала с 1,94 Чичерова. 39-летняя Анна в конце прошлого сезона вроде как объявила о завершении карьеры, но передумала. «Я очень рада и удивлена одновременно. Не ожидала, что у меня будет такой результат. У меня возникла идея отсрочить свой уход из спорта и провести свой так называемый прощальный тур. И пока все неплохо получается», - цитирует Чичерову ТАСС.

Кроме того, Александр Меньков в прыжках в длину у мужчин с 7,91 показал одинаковый результат с чемпионом Артемом Чермошанским, а у женщин неплохую серию с лучшей попыткой в 6,61 выдала Елена Соколова. Несколько высоких результатов были показаны и в беге – Макаренко промчалась 60 м за 7,16, Миллер выиграла золото чемпионата России с 50,82, да и серебряный результат Елены Реньжиной (51,35) выглядит конкурентоспособным. Порадовал и Савелий Савлуков, установивший рекорд России в беге на 400 м для молодежи (U23). Причем его время 46,05 совсем чуть-чуть не дотянуло до национального рекорда.

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