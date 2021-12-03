Итоги чемпионата России по боксу среди женщин-2021: Далгатова подтвердила класс 

На завершившемся в Челябинске чемпионате России по боксу среди женщин главные фавориты оправдали свой статус. Победы одержали Саадат Далгатова (весовая категория до 66 кг) и Светлана Солуянова (до 52 кг) и Всего же были разыграны золотые медали в 12 весовых категориях.

Опытнейшая Далгатова выиграла уже свой седьмой титул чемпионки страны, в финале единогласным решением судей оказавшись сильнееАнастасии Эсман. После полуфинала Саадат признавалась, что многие технические моменты в ринге ей не понравились и заявила, что очень хочет выиграть золотую медаль, дабы посвятить ее отцу. К тому же, выигрыш в Челябинске помог ей набрать недостающие баллы для получения звания Заслуженного мастерса спорта. Солуянова, в свою очередь, с огромным трудом, раздельным решением (3:2) победила Елену Савельеву, о которой до и после боя отзывалась очень положительно. Теперь Солуянова - четырехкратная чемпионка России. Пожалуй, можно назвать неожиданностью поражение Людмилы Воронцовой (до 57 кг) в финале от Дарьи Абрамовой, причем единогласным решением судей.

Золотые медали в остальных категориях выиграли Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Екатерина Пальцева (до 50 кг), Наталья Самохина (до 54 кг), Анастасия Белякова (до 60 кг), Наталия Сычугова (до 63 кг), Дарима Сандакова (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг), Дулма Лумбунова (свыше 81 кг).

Отметим, что призовой фонд турнира составлял 12 миллионов рублей, кроме того, чемпионки помимо призовых получили автомобили.

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