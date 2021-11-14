Итоги чемпионата мира по самбо-2021: россиянам стало сложнее побеждать

Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата мира-2021 по самбо, завершившегося 14 ноября в Ташкенте. Однако не сказать, что преимущество россиян было столь же подавляющим, как год назад в Белграде. Ведь если в 2020-м команда завоевала 17 золотых наград, то на сей раз в два с лишним раза меньше – 8. Однако главная звезда сборной Артем Осипенко не оплошал, завоевав свой уже девятый титул чемпиона мира.

Осипенко в финале весовой категории свыше 98 кг (раньше это была категория свыше 100 кг) уверенно справился с украинцем Алексеем Моисеевым. Также у мужчин в спортивном самбо первенствовали Никита Клецков (до 71 кг), Уали Куржев (до 79 кг), а у женщин единственную победу сборной России принесла Ольга Артошина (свыше 80 кг). Лучше всего команда выступила в боевом самбо, где чемпионами мира стали Расул Магомедов (до 98 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг), Руслан Гасанханов (до 71 кг) и Магомед Магомедов (до 88 кг).

Кроме того, на счету россиян шесть серебряных и четыре бронзовые награды. Вторыми стали Саян Хертек (до 58 кг), Сергей Рябов (до 88 кг), Антон Коновалов (до 98 кг), Светлана Уварова (до 59 кг), Александр Нестеров (до 58 кг, боевое самбо), Денис Гольцов (свыше 98 кг, боевое самбо). Последний уступил камерунцу Максвеллу Джантоу. Напомним, что год назад первым камерунским чемпионом мира по самбо стал Сейду Нжи Мулу и вот новый африканский успех. Бронзу для сборной России выиграли Александр Куликовских (до 64 кг), Мария Молчанова ( до 50 кг), Алия Биккужина (до 54 кг) и Анастасия Хомячкова (до 72 кг),

Смотрите повторы поединков чемпионата мира по самбо-2021 здесь