Итоги чемпионата мира по плаванию 2022 на короткой воде: град рекордов в Мельбурне!

Сразу 14 мировых рекордов установили пловцы на чемпионате мира 2022 года на короткой воде, завершившемся 18 декабря в Мельбурне. Конкуренция была настолько высока, что главный герой сезона в 50-метровом бассейне румын Давид Попович на сей раз остался вообще без побед. Зато золотыми хет-триками в личных видах отметились Лани Паллистер из Австралии и Райан Мерфи из США. А бразилец Николас Сантос (на фото) попрощался с плаванием, выиграв золото на 50 м баттерфляем почти в 43 года.

Результаты ЧМ-2022 на короткой воде смотрите здесь

Сантосу 43 года исполнится 14 февраля. Его феноменальное долголетие впечатляет. Как и его победный финальный аккорд в Мельбурне. Николас не просто стал чемпионом мира, он еще и едва не побил свой же мировой рекорд – не хватило трех сотых секунды (21,78 против 21,75). «Я ухожу из плавания в 42 года и по настоящему счастлив и горд. Четырежды выигрывал золото ЧМ в короткой воде, я очень многого добился. Я пытался вдохновлять людей, включая детей, кто смотрел мои заплывы», - приводит слова Сантоса официальный сайт World Aquatics. Да-да, именно так теперь называется экс-FINA – о ребрендинге Международной федерации плавания как раз было объявлено в Мельбурне.

Суммарный призовой фонд почти в 2,5 миллиона долларов показывает, что с финансированием топ-турниров в плавании все в порядке. Как и со звездами. В основном, мировые рекорды были установлены в эстафетах – в комбинированной эстафете 4х100 м Австралия и США вообще разделили золотые медали и новое мировое достижение. Но и в личных дисциплинах не обошлось без мировых рекордов Мэгги Макнил из Канады отличилась на 50 м на спине, а Рита Милутите из Литвы – на 50 брассом. Правда, Милутите установила рекорд не в финале, но все равно выиграла золото.