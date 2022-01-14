Итоги чемпионата Европы по скелетону-2022: Третьяков и Никитина остались ни с чем

Буквально год назад на чемпионате Европы по скелетону в Винтерберге Александр Третьяков и Елена Никитина сделали золотой дубль. Но в олимпийском сезоне повторить европейские успехи лидерам сборной России. Неудачно выступили и остальные российские скелетонисты. На трассе в Санкт-Морице россияне 14 января остались без призовых мест чемпионата Европы-2022 и заключительного этапа Кубка мира. Небольшим утешительным призом стало только третье место общего зачета Кубка мира для Никитиной.

Мало кто мог предположить, что Третьяков с его гигантским опытом и хорошей формой будет худшим в сборной России в Санкт-Морице. Тем более, только отмена первой попытки на предыдущем этапе Кубка мира в Винтерберге лишила его заслуженной победы, отбросив на третье место. В Санкт-Морице Александр блистал не часто, но не стоит забывать – именно на этой затяжной и скоростной трассе он единственный раз в карьере стал в 2013 году чемпионом мира по скелетону.

Но на сей раз соревнования не задались у Третьякова с самого старта. Точнее, с середины первого спуска. Александр показывал третье время четвертом (из пяти) контрольном отрезке, однако затем потерял скорость и финишировал только десятым. Во втором спуске заметно отыграть ему помешала ошибка в самом начале. На третьем отрезке он откатился на 12 место и лишь затем прибавил, показав седьмое время. По сумме он стал восьмым в зачете чемпионата Европы и Кубка мира, представителей других континентов выше не оказалось.

Никита Трегубов стал лучшим среди российских скелетонистов на чемпионате Европы-2022 Фото © GETTY IMAGES

Успешнее выступили Никита Трегубов и Владислав Семенов. В принципе, призеру Олимпийских игр в Пхенчхане Трегубову не хватило до бронзы всего 14 сотых. В итоге, он стал четвертым, а Семенов, уступивший ему всего одну сотую, шестым. Победу с большим преимуществом одержал Мартинс Дукурс, выигравший 12-й титул чемпиона Европы и 11-й раз первенствовавший в общем зачете Кубка мира. Серебро и бронзу чемпионата Европы завоевали Александр Гасснер и Кристофер Гротхер, а Трегубов, пусть не разу по ходу сезона не пробился в топ-3, за счет стабильности занял и четвертое место в общем зачете Кубка мира.

У женщин Никитина стала третьей в Кубке мира вслед за Кимберли Бос и Жанин Флок. Но финальный аккорд в Санкт-Морице ей не удался. Елена заняла 11 место на этапе и шестое в классификации чемпионата Европы. В обоих спусках она провалила низ трассы, хотя, возможно, это связано не только с пилотажем, но и со скелетоном. При этом Никитина опередила остальных россиянок. Алина Тарарыченкова – 13-я в зачете Кубка мира и восьмая на чемпионате Европы, Юлия Канакина – 16-я и десятая. Тройку призеров ЧЕ-2022 составили Бос, Флок и Валентина Маргальо.

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