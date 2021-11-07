Итоги чемпионата Европы по плаванию-2021 в Казани: Золотые хет-трики Колесникова и Кирпичниковой и победа сборной России в медальном зачете

Сборная России выиграла домашний чемпионат Европы по плаванию-2021 в короткой воде в Казани даже без помощи своей главной звезды – двукратный олимпийский чемпион Игр в Токио Евгений Рылов остался на турнире без наград. Зато молодые пловцы в 25-метровом бассейне, можно сказать, рвали и метали. В заключительный день соревнований россияне завоевали три золотые медали усилиями Климента Колесникова (100 м вольный стиль), Анастасии Кирпичниковой (400 м вольный стиль) и Ильи Бородина (400 м комплексным плаванием), а всего выиграли 11 наград высшей пробы.

Понятно, что Колесников и Кирпичникова уже достаточно давно на виду в российском плавании. Оба участвовали в Играх-2020 минувшим летом, а Климент даже привез из Токио две серебряные медали. Но в их возрасте (Колесникову и Кирпичниковой по 21 году) еще прогрессировать и прогрессировать. Поэтому даже в не самой идеальной форме, с учетом декабрьского чемпионата мира, Климент и Анастасия провели прекрасный плавательный турнир в Казани. Колесников взял золотые медали на стометровке вольным стилем, а также на 50 и 100 м на спине, добавив к ним серебро в комбинированной эстафете 4х50 и бронзу в эстафете 4х50 м вольным стилем и в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м. Должно было быть и больше, но из-за путаницы этапов у ребят россиян лишили субботнего серебра в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем.

При этом Колесников постоянно подчеркивал, что далек от пика формы. Так что на чемпионате мира 13 – 18 декабря в Абу-Даби он наверняка устроит настоящее шоу с мировыми рекордами. Также наверняка проявит себя и Кирпичникова, выигравшая дистанции 400 м, 800 м и 1500 м вольным стилем. Радует, что результаты Анастасии все ближе к европейским и мировым рекордам, а, значит, ее конкурентоспособность растет.

Анастасия Кирпичникова вышла в Казани на новый уровень Фото © 2019 Getty Images

18-летний Илья Бородин и 16-летняя Евгения Чикунова также уезжают из Казани с хорошим настроением – золотом и мировыми юниорскими рекордами. Илья отличился на 400 м комплексом, Евгения – на 200 м брассом. Хотя не стоит забывать и о Светлане Чимровой – в свои 25 она продолжает совершенствоваться, что доказала победой в Казани на 200 м баттерфляем. Еще две золотые медали принесли сборной России два женских эстафетных квартета – 4х50 м вольным стилем и 4х50 м комбинированной. В обоих квартетах выступали опытная Мария Каменева и совсем юная Дарья Клепикова, которой по праву прочат очень большое будущее. В июле Даша стала шестикратной чемпионкой Европы среди юниоров, а теперь 16-летняя спортсменка прекрасно выступила и среди взрослых, оба раза завершая золотые эстафеты.

Всего у россиян 24 медали – помимо 11 золотых в их активе 5 серебряных и 8 бронзовых наград. Серебро выиграли Анна Егорова (400 м вольным стилем), Чикунова (100 м брассом), Мария Темникова (200 м брассом), Каменева (100 м комплексным плаванием) и мужской квартет в комбинированной эстафете 4х50 м. Бронзовыми призерами стали Владимир Морозов (50 м вольным стилем), Владислав Гринев (100 м вольным стилем), Михаил Доринов (200 м брассом), Егор Павлов (200 м баттерфляем), Каменева (50 м вольным стилем), Ника Годун (50 м брассом), мужская команда в эстафете вольным стилем 4х50 м и россияне в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м. Что касается Рылова, то он остался без медали, объяснив это в том числе и перенесенным ОРВИ. Но к чемпионату мира Евгений наверняка подойдет в лучшей готовности. Не стоит также забывать, что ЧЕ-2021 пропустил целый ряд лидеров сборной, в том числе Юлия Ефимова, Антон Чупков, Андрей Минаков, Мартин Малютин и Кирилл Пригода.

Полные результаты чемпионата Европы в Казани смотрите здесь

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