Итоги чемпионата Европы по конькобежному спорту-2022: шесть медалей сборной России вопреки всему

Шесть медалей завоевала сборная России на чемпионат Европы по конькобежному спорту-2022 в Херенвене, проходившего с 7 по 9 января. Да, выиграть золото не получилось, но даже без него результаты последнего предолимпийского старта с учетом обстоятельств можно назвать великолепными. Ведь на знаменитом «Тиалфе» российская команда выступала в сильно усеченном составе, по сокращенной программе, да еще после длительного заточения в гостинице.

В первый день сборная России вообще не вышла на старт, поскольку все еще находилась на карантине из-за ряда положительных тестов на ковид. Во второй день россияне вернулись на лед, выиграв две медали на дистанции 500 м у женщин (серебро у Ангелины Голиковой, бронза у Дарьи Качановой). А в третий и заключительный день медальная копилка пополнилась еще четырьмя наградами.

В командной гонке у женщин бронзовыми призерами стали Наталья Воронина, Евгения Лаленкова и Елизавета Голикова, затем бронзу на 1000 м выиграла Качанова, после чего в масс-стартах третьими стали олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров и Голубева. Нельзя не отметить и четвертое и пятое места Голиковой и Голубевой на 1000 м и Даниила Алдошкина и Сергея Трофимова на 1500 м. Особенно порадовал Алдошкин, который, несмотря на карантин, прыгнул едва ли не выше головы.

Не стоит забывать, что турнир вынуждены были пропустить сразу несколько лидеров сборной – Ольга Фаткулина вынуждена была из-за положительного теста просидеть весь чемпионат в Херенвене в изоляции, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков и Артем Арефьев вообще не прибыли в Нидерланды, поскольку перед Новым годом в мужской спринтерской группе не обошлось без болезней. При этом оставшиеся в строю россияне соперничали с хозяевами катка из сборной Нидерландов практически на равных. А Качанова еще и не забыла включить фантазию, выйдя на церемонию награждения на дистанции 1000 м в маске с надписью «Я улыбаюсь» на английском языке.

«Вчера стояла на пьедестале и, думаю, «мы с Линой (Голиковой) так рады, улыбаемся, а фото в этих масках». Никто не видел наши улыбки, а они такие красивые! Сначала хотела сделать маску с улыбкой, но потом просто решила написать I’m smiling. Пусть весь мир знает - под маской скрывается лучезарная улыбка», - рассказала Качанова «Матч ТВ».

Пусть на аналогичном чемпионате Европы в Херенвене два года назад россияне завоевали 17 наград, одержав пять побед, сейчас они должны чувствовать себя чемпионами. Впереди последние недели предолимпийской подготовки, которые очень бы хотелось провести без сбоев и форс-мажоров. Тогда на Играх-2022 в Пекине, скорее всего, у конькобежной сборной будут награды и высшего достоинства.

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