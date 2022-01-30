Итоги чемпионата Европы по биатлону-2022: Бабиков совершил «силовой прием» и стал героем вместе с Буртасовой

Победой в сингл-миксте завершила чемпионат Европы по биатлону-2022 в Арбере сборная России. Лидеры в лице Антона Бабикова и Евгении Буртасовой не подвели – привезли соперникам больше минуты на финише. Правда, без форс-мажора в виде эффектного столкновения Бабикова со шведским биатлонистом не обошлось. Всего же россияне завоевали два золота, три серебра и бронзу.

Бабиков вообще пропускал связку «спринт – преследование» после серебра в индивидуальной гонке. Буртасова, в свою очередь, выиграв индивидуальную гонку, в двух других личных гонках не сумела пробиться в топ-10 (19-я в спринте, 11-я в преследовании). Однако в сингл-миксте оба традиционно выступают здорово – месяц назад Евгения стала второй в «Рождественской гонке» с Матвеем Елисеевым, а в начале января в Оберхофе Бабиков выиграл этап Кубка мира в данной дисциплине с Кристиной Резцовой. На сей раз российских биатлонистов не выбило даже не самое удачное начало – Бабиков забежал на штрафной круг на первом этапе. Впрочем, из-за сложнейшей ветровой обстановки ошибались на этом рубеже, так что отставание не было критичным.

Могло стать критичным столкновения Антона со шведом Габриэлем Стегмайером, когда россиянин заходил на круг, а соперник с него выходил. Швед упал и по правилам именно Бабиков был неправ. Правда, как он сам объяснил, он думал, что швед продолжает круги, а потом уже на леденистой трассе было просто не затормозить. В итоге, он извинился перед оппонентом и тот его простил.

Шведы не стали подавать протест, а Стегмайер даже пошутил, что «получился эпизод из хоккея». Действительно такой «силовой прием» сделал бы честь даже Александру Овечкину, но, главное, происшествие не сбило сборную России. Вскоре, во многом благодаря идеальной стрельбе Буртасовой россияне создали комфортный задел и выиграли заключительную гонку чемпионата. Правда, ранее российская команда в составе Василия Томшина, Петра Пащенко, Ларисы Куклиной и Анастасии Шевченко стала в смешанной эстафете только пятой.

Всего же россияне завоевали на чемпионате Европы шесть наград. Вторыми стали Никита Поршнев в спринте, Пащенко – в преследовании, а Наталья Гербулова заняла третье место в индивидуальной гонке. Победу в командном зачете одержали норвежцы с пятью победами, но при всем уважении к чемпионату Европы-2022 – он находится в тени стартующих уже на днях Олимпийских игр. Где, кстати, кого-то из участников ЧЕ-2022 мы, возможно, увидим в связи с позитивными тестами у представителей биатлонной основы сборной России. В частности, Буртасова может заменить Валерию Васнецову, у которой в Пекине обнаружился ковид.

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