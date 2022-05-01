Итоги чемпионата Европы по бадминтону-2022: Аксельсен и Марин – вне конкуренции!

Предсказуемыми победами главных фаворитов датчанина Виктора Аксельсена и испанки Каролины Марин завершился в Мадриде 1 мая 2022 года чемпионат Европы по бадминтону. Олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио Аксельсен в финале обыграл соотечественника Андерса Антонсена, а победительница Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Марин уверенно справилась с Кирсти Гилмор из Шотландии.

Для Аксельсена титул чемпиона Европы в одиночном разряде стал всего лишь третьим в карьере. Напомним, что в прошлом году на ЧЕ-2021 в Киеве Виктор просто не смог выйти на финальный матч против Антонсена из-за положительного теста на ковид и вынужден был довольствоваться серебряной медалью. Но сейчас в Мадриде он не просто сыграл решающую встречу, но и действовал практически безупречно. Хотя Антонсен и пытался сопротивляться, справиться с более титулованным и мастеровитым соотечественником он не смог. Итог – победа Аксельсена 21:17, 21:15. Добавим, что Виктор за весь турнир не проиграл ни одной партии.

«Нельзя сказать, что финальная игра получилась прекрасной. По ходу турнира я не затратил слишком уж много энергии, главной задачей было завоевать титул», - приводит слова Аксельсена официальный сайт Международной федерации бадминтона (BWF). Теперь первая ракетка мира из Дании наверняка сосредоточится на подготовке к чемпионату мира, который пройдет в августе в Токио.

Каролина Марин стала шестикратной чемпионкой Европы по бадминтону в одиночном разряде Фото © 2018 Getty Images

Для Марин титул в Мадриде стал уже шестым на чемпионатах Европы. Тем не менее, важность этого успеха весьма велика. Ведь из-за тяжелой травмы ноги Каролина пропустила не только Игры в Токио, но и многие другие крупные турниры. Поэтому вопросы по уровню ее готовности к турниру, само собой, возникали. Испанка подтвердила, что уже сейчас находится в хорошей форме. Правда, в четвертьфинале Марин едва не вылетела – во встрече с Лине Кьярсфельд из Дании она взяла верх 21:11, 14:21, 21:17. Зато в других встречах все у нее получалось довольно легко – матч с Гилмор Каролина выиграла 21:10, 21:12 всего за 42 минуты. После чего отметила, что хотела показать бадминтон, которым могли насладиться все собравшаяся на трибунах публика.

«Чувствую себя очень счастливой, но не только из-за золотой медали. Вернуться после травмы и сыграть свой первый турнир в сезоне – даже важнее. Конечно, мне необходимо улучшать свою игру и провести еще какое-то количество матчей для уверенности», - приводит слова Марин сайт BWF.

В парном разряде у женщин золотые медали чемпионата Европы в третий раз подряд завоевали Габриэла Стоева и Стефани Стоева. У мужчин первенствовала пара из Германии Марк Ламсфусс и Марвин Зайдль. Что касается микста, то Ламсфусс стал двукратным чемпионом Европы-2022, победив в смешанном дуэте с соотечественницей Изабель Лохау.

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