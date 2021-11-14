Итоги чемпионата Европы-2021 по настольному теннису U21: Гребнева и Кацмана остановил грек

Драматично для сборной России завершился молодежный чемпионат Европы U21 по настольному теннисув Спа. Восходящие звезды из российской команды Мария Тайлакова и Максим Гребнев добрались до финальных матчей в одиночном разряде, но там все же уступили. Всего же на счету россиян пять медалей.

Гребнев, Лев Кацман и Владимир Сидоренко, напомним, прекрасно зарекомендовали себя среди взрослых. Чуть больше месяца назад молодые парни выиграли серебро взрослого командного чемпионата Европы, а минувшим летом Кацман и Гребнев стали чемпионами Европы в парном разряде. Кроме того, Сидоренко совсем чуть-чуть не хватило для квалификации на Олимпийские игры в Токио. Однако легкой прогулки на турнире в Спа у них не получилось. Так, в паре Лев и Максим довольно неожиданно уступили в полуфинале, ограничившись бронзой.

В одиночном разряде Сидоренко вообще сенсационно не вышел из группы, однако Кацман и Гребнев сумели-таки не только пробиться в 1/8 финала, но и там показать свое мастерство и бойцовские качества. Однако до титула им не хватило совсем чуть-чуть. Лев в полуфинале с Иоаннисом Сгоропулосом вел 3:0 по партиям, однако обиднейшим образом уступил 3:4. В финале против Гребнева грек вел 3:2 по партиям и 7:3, однако россиянин сумел-таки отыграться и сравнять счет по сетам. Но, по-видимому, этот рывок дался Максиму тяжело, в решающей партии он уступал 0:7 и, пусть и сократил отставание и отыграл несколько матчболов, все же уступил 7:11 и 3:4 по партиям.Таким образом, Гребнев завоевал серебро, а Кацман – бронзу. Любопытно, что Сгоропулос играл в паре с Сидоренко, но российско-греческий дуэт вылетел в четвертьфинале.

Впрочем, самой успешной в сборной России стала Тайлакова. 20-летняя спортсменка уже сейчас считается одной из сильнейших теннисисток в стране. И подтвердила это на турнире в Бельгии, где выиграла сразу три награды. Бронзовыми призерами они стали с Элизабет Абраамян в женских парах, а с Сидоренко – в миксте.

В одиночном разряде Тайлакова выглядела еще более впечатляюще. Одна дошла до финала, где встретилась с немкой Аннетт Кауфман. По игре россиянка ничуть не уступала немке, однако в решающие моменты не смогла, что называется, дожать соперницу. Так, в первой партии она упустила сетбол, а в третьей проиграла, хотя вела в счете 9:4. В итоге, поражение 2:4 и серебро. Тем не менее, турнир получился для сборной России вполне успешным – команда выиграла медали во всех пяти разрядах.

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