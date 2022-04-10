Итоги чемпионата мира по шорт-треку-2022: Шаоанг Лю и Чхве Мин Джон сделали по золотому покеру

Олимпийские чемпионы Пекина Шаоанг Лю у мужчин и Чхве Мин Джон у женщин выиграли в многоборье чемпионат мира по шорт-треку 2022 года, завершившийся 10 апреля в Монреале. Венгр в общей сложности собрал четыре золотые награды, выиграв еще и все три индивидуальные медальные дистанции. Но спортсменка из Республики Корея также сделала золотой покер, победив на 1500 м и 1000 м и чудесным образом вырвав для своей сборной чемпионский титул в эстафете. Также нельзя не отметить канадку Ким Бутен, выигравшей на домашнем ЧМ пять серебряных медалей в пяти дисциплинах.

Шаоанг Лю, защищавший в Монреале прошлогодний титул, уже после первого соревновательного дня создал себе очень серьезный в общем зачете. Он выиграл 500 м и 1500 м, а во второй день за явным преимуществом победил и на 1000 м, что гарантировало ему титул в многоборье вне зависимости от результата в суперфинале на 3000 м. Поскольку награды на этой дистанции не разыгрываются венгерский мастер шорт-трека провел ее в расслабленном режиме, позволив порезвиться конкурентам. Лучше всего это удалось канадцу Паскалю Диону, опередившего Ли Джун Со из Республики Корея. В итоге, Дион и Ли Джун Со завоевали в многоборье серебро и бронзу соответственно.

Мог Шаоанг Лю стать пятикратным чемпионом мира-2022, однако сборная Венгрии в финале не пробилась даже в тройку призеров, оставшись четвертой. Золото досталось Республике Корея, серебро – Нидерландам, а бронза – Канаде с легендарным Шарлем Амленом в составе. Напомним, Амлен попрощался с шорт-треком на этом чемпионате.

Шаоанг Лю доминировал в Монреале на всех медальных индивидуальных дистанциях Фото © Getty Images

У женщин, напомним, из-за ковида соревнования пропустила пятикратная чемпионка мира-2021 Сюзанне Схюлтинг. Ее отсутствием блестяще воспользовалась Чхве Мин Джон, которая после первого дня шла в многоборье второй. Но в заключительный день ЧМ-2022 она была неуязвима, сперва победив на 1000 м, а затем взяв верх в дуэли с Бутен на последнем круге и в суперфинале. Бронзовым призером турнира в многоборье стала Ксандра Вильзебур.

Но еще больше впечатлила Чхве Мин Джон в эстафете. На последних кругах спор за золото вели Нидерланды и Канада, но, воспользовавшись борьбой соперниц с легким контактом, Чхве Мин Джон обошла соперниц на финишной прямой по внешнему радиусу и в эффектном стиле принесла Республике Корея победу. Таким образом она догнала по количеству наград высшей пробы на данном чемпионате Шаоанга Лю. 24-летний венгр, кстати, стал уже шестикратным чемпионом мира – до этого у него было два золота ЧМ-2021 (500 м и многоборье). Что касается 23-летней Чхве Мин Джон, то теперь в ее активе 16 золотых медалей чемпионатов мира!

Результаты ЧМ-2022 соревнований смотрите здесь