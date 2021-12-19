Итоги чемпионат мира по бадминтону-2021: Давлетова и Алимов упустили исторические медали

Чемпионат мира по бадминтону-2021 в испанской Уэльве едва не завершился для команды Национальной федерации бадминтона России приятной сенсацией. Действующие чемпионы Европы в миксте Алина Давлетова / Родион Алимов были чрезвычайно близки к первым в истории российским медалям на ЧМ, но упустили в четвертьфинале преимущество 19:16 в решающей партии, а вместе с ним и, как минимум, бронзовую награду. Тем не менее, очень приятно, что в бадминтоне россияне становятся все конкурентоспособнее.

Действительно, российские и советские бадминтонисты никогда не выигрывали медалей чемпионатов планеты. Да, у России есть бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне в женском парном разряде, но там Нине Висловой и Валерии Сорокиной, объективно, повезло в связи с дисквалификацией нескольких очень сильных пар. Сейчас же на чемпионате мира в Уэльве Давлетова и Алимов шли по турнирной сетке без «подарков». От матча первого круга, будучи посеянными под № 16, они были освобождены, затем обыграли 21:19, 21:15 китайскую пару, после чего также в двух партиях 21:13, 21:13 победили дуэт из Гонконга, ранее выбивший первых сеяных китайцев.

Таким образом, россияне вышли в четвертьфинал, и одна победа гарантировала им медали (матчи за бронзу на ЧМ не проводятся). Да и соперник был вполне по силам – японцы Кохей Ямашита и Нару Шинойя. Матч получился равным и продолжался час и 7 минут, что для бадминтона довольно много. Россияне уступили первый гейм, затем взяли второй, а в третьем решающем вели 19:16. До победы оставалось выиграть всего два розыгрыша, но… В итоге, Давлетова и Алимов уступили 13:21, 21:16, 19:21.

«Старались в каждой игре показать свою игру, уверенную, боевую. Возможно, в матче за полуфинал где-то нам не хватило везения и терпения. Японцы очень хорошие, быстрые, динамичные… Думаю, порой на таких проигрышах ты получаешь намного больше опыта. Переосмысливаешь все и в следующих матчах стараешься избежать тех ошибок, которые были сделаны тогда. Наверно, на этом и получается рост. Да, безусловно, обидно, что был такой шанс, но мы не смогли это сделать. Делаем выводы и в следующем году с новыми силами вступаем в бой. Все по силам!», - приводит слова Давлетовой официальный сайт Национальной федерации бадминтона России.

Чемпионы Европы-2021 в мужском парном разряде Владимир Иванов / Иван Созонов также имели шансы на награды, но в 1/8 финала выиграв первый гейм уступили датчанам Киму Аструпу и Андерсу Скаарупу Расмуссену 22:20, 14:21, 11:21. Датчане, кстати, в итоге стали бронзовыми призерами турнира. У женщин Евгении Косецкой не повезло с жеребьевкой, уже во втором круге она попала на первую сеяную, серебряного призера Токио Тай Цзыин из Тайваня, уступив 10:21, 14:21. Тай Цзыин дошла до финала, где проиграла японке Акане Ямагучи 14:21, 11:21.

У мужчин в одиночном разряде грянула настоящая сенсация. Уже в первом круге олимпийский чемпион Токио Виктор Аксельсен проиграл Ло Кин Ю из Сингапура 14:21, 21:9, 21:6. После чего сингапурский бадминтонист дошел до финала и завоевал золото чемпионата мира, переиграв в решающем матче Шриканта Кидамби из Индии 21:15, 22:20.

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