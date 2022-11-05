Итоги боя за звание чемпиона мира WBA в полутяжелом весе: Рамирес повержен, Канело жаждет реванша

Дмитрий Бивол продолжил свою победную серию в профессиональном боксе, вновь защитив титул чемпиона мира по боксу по версии WBA Super в полутяжелом весе (до 79,38 кг) в бою с мексиканцем. Если в мае он уверенно по очкам разобрался с легендарным Саулем Канело Альваресом, то сейчас жертвой Бивола стал менее известный Хильберто Рамирес. Рослый Рамирес, чьей послужной список с 44 победами в 44-х боях перед поединком впечатлял, произвел неплохое впечатление в ринге. Но не более того, Бивол был лучше по всем статьям, без всяких вопросов забрав большинство раундов и победив единогласным решением (судейские записки красноречивы - 118-110, 117-111, 117-111). Это уже четвертая успешная защита Дмитрия и 21-я победа в 21-м бою. И не исключено, что его следующий бой вновь будет с мексиканцем, поскольку Канело настроен на матч-реванш.

Накануне боя с Рамиресом поклонников Бивола и экспертов немного смущали габариты мексиканского претендента. Действительно, высокий рост и большая длина рук, казалось бы, позволяли Хильберто больше «окучивать» чемпиона с дистанции. И, надо признать, в первых раундах джеб Рамиреса работал неплохо, пусть и не давал ему какого-то явного преимущества. Бивол буквально летал вокруг соперника, ища и находя бреши в его защите. Но все же поначалу порой и пропускал. В первых трех раундах заметного преимущество не было ни у кого, но с четвертой трехминутки превосходство Бивола уже начало ощущаться. Чемпион мог довольно пассивно провести часть раунда, но затем лихо включался многоударными комбинациями и серийно попадал по голове и корпусу оппонента.

Сауль Канело Альварес настроен на матч-реванш с Дмитрием Биволом уже в начале 2023 года Фото © 2022 Getty Images

Рамирес уставал все больше, а передышку Бивол дал ему, пожалуй, только в десятом раунде. Но развить локальный успех в 11-м и 12-м раундах мексиканец не то, что не успел, он вновь нарвался на лихие атаки чемпиона и окончательно сник. При этом упрекнуть претендента в отсутствие старания и даже мастерства нельзя, просто Дмитрий вновь был очень хорош, продемонстрировав шикарную работу ног и технику и доказав, что является одним из лучших в профессиональном боксе вне зависимости от категории прямо сейчас.

После победы Бивол заявил, что хотел бы сразиться титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе. А, значит, объединительный бой с чемпионом по версиям IBF, WBC и WBO Артуром Бетербиевым явно значится в списке его приоритетов. Но это вовсе не значит, что такой поединок состоится в ближайшем будущем. Сам Бивол это также прекрасно понимает, поэтому на тему следующего соперника отвечал уклончиво. Весьма вероятно, что мы увидим матч-реванш с Альваресом. По крайней мере, об этом говорил и сам Канело, да и в его команде настрой соответствующий. Если стороны оперативно обо всем договорятся, такой поединок может состояться уже в начале 2023 года. Скорее всего, вновь в полутяжелом весе, но и более удобный для Канело суперсредний вес исключать нельзя.