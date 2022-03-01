ИСУ отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях

Совет Международного союза конькобежцев (курирующий международные турниры по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку) принял решение, что спортсмены, принадлежащие к членам ИСУ в России (Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания на коньках России) и Беларуси (Союз конькобежцев Беларуси), не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях, проводимых ISU. То же самое относится к официальным лицам.

Ранее Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) также отстранил все российские и белорусские команды и клубы от участия в соревнованиях всех возрастных категорий.

Также ИИХФ объявил, что в России не будет проведен молодежный чемпионат мира-2023, который должен был пройти в Омске и Новосибирске в декабре 2002-го-январе 2023 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские национальные и клубные команды от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Международная федерация волейбола заявила (ФИВБ) о том, что чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2022 года, который должен был состояться в августе-сентябре в 10 городах России, перенесен и будет проведен в другой стране.

Также по решению ФИВБ все национальные и клубные российские и белорусские команды (в т.ч. и в пляжном волейболе) отстранены от международных и континентальных турниров до дальнейшего уведомления.

Совет Международной федерации лыжного спорта постановил, что российские и белорусские спортсмены не примут участие в турнирах под эгидой организации до конца сезона 2021/2022. Ранее об отстранении от стартов российских и белорусских атлетов заявили организаторы серии лыжных марафонов Ski Classics.