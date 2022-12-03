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Испания. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Все самое важное о команде Испании на ЧМ-2022: кто забивал за «Красную фурию» и какой путь ждет ее в плей-офф?

2 мин автор Ирена Закурдаева
disciplineФутбол
Team Spain
(Фото © GETTY IMAGES)

Сборная Испании на стадии группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре обыграла сборную Коста-Рики, а затем сыграла вничью с командой Германии и проиграла один матч. Испанцы уступили сборной Японии со счетом 1:2. В итоге, в плей-офф сборная Луиса Энрике вышла со второго места в группе E.

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Испанская сборная начала свой путь на чемпионате мира 2022 года с победы над сборной Коста-Рики с внушительным счетом 7:0. Дублем в этой встрече отметился Ферран Торрес. В игре с командой Германии Альваро Мората вывел «Красную фурию» вперед, но вышедший за замену Никлас Фюллькруг сравнял счет за 7 минут до конца — 1:1. В третьей игре испанцы уступили Японии и стали вторыми в группе E.

Испания | Группа E | Результаты и голы

23 ноября (chtlf)

🇪🇸 Испания — 🇨🇷 Коста-Рика | 7:0

Голы: 11' 🇪🇸 Дани Ольмо (Испания), 21' 🇪🇸 Марко Асенсио (Испания), 31' (П) 🇪🇸 Ферран Торрес (Испания), 54' 🇪🇸 ферран Торрес (Испания), 74' 🇪🇸 Гави (Испания), 90' 🇪🇸 Карлос Солер (Испания), 90+2' 🇪🇸 Альваро Мората (Испания)

27 ноября (воскресенье)

🇪🇸 Испания — 🇩🇪 Германия | 1:1

Голы: 62' 🇪🇸 Альваро Мората (Испания), 83' 🇩🇪 Никлас Фюллькруг (Германия)

1 декабря (четверг)

🇯🇵 Япония — 🇪🇸 Испания | 2:1

Голы: 11' 🇪🇸 Альваро Мората (Испания), 48' 🇯🇵 Рицу Доан (Япония), 51' 🇯🇵 Ао Танака (Япония)

Таблица | Группа E | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.

МестоКомандаИВНПМячи +/-Очки
1🇯🇵 Япония320116
2🇪🇸 Испания311164
3🇩🇪 Германия311114
4🇨🇷 Коста-Рика3102-83

Португалия | Группа E | Расписание плей-офф

6 декабря (вторник)

18:00 1 место группы F (🇲🇦 Марокко) — 2 место группы E (🇪🇸 Испания) (7-я ⅛ финала)

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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