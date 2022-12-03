Испания. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Сборная Испании на стадии группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре обыграла сборную Коста-Рики, а затем сыграла вничью с командой Германии и проиграла один матч. Испанцы уступили сборной Японии со счетом 1:2. В итоге, в плей-офф сборная Луиса Энрике вышла со второго места в группе E.

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Испанская сборная начала свой путь на чемпионате мира 2022 года с победы над сборной Коста-Рики с внушительным счетом 7:0. Дублем в этой встрече отметился Ферран Торрес. В игре с командой Германии Альваро Мората вывел «Красную фурию» вперед, но вышедший за замену Никлас Фюллькруг сравнял счет за 7 минут до конца — 1:1. В третьей игре испанцы уступили Японии и стали вторыми в группе E.