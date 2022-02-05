Прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова: «К Олимпиаде в Пекине подошла как мудрый Каа»

Сегодня, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине будут разыграны медали в женских соревнованиях по прыжкам с трамплина. Перед отъездом в Китай лидер сборной ОКР Ирина Аввакумова, которая на прошлой Олимпиаде остановилась в шаге от медали, дала интервью Olympics.com.

30-летняя спортсменка рассказала, почему она выбрала прыжки с трамплина, как в свободное время играет в футбол и хоккей и сравнила себя с персонажем «Книги джунглей» Редьярда Киплинга.

Olympics.com: Вы пробовали разные виды спорта на лыжах – горные, беговые, но остановились на прыжках. Что вас больше всего привлекло?

Ирина Аввакумова: Наверное, самое главное – это непередаваемое чувство полета, свободы. Когда я только пришла и смотрела прыжки по телевизору – для меня это было чем-то безумным, что не поддается объяснению, хотелось быстрее все это испытать.

ОС: Когда вы начинали заниматься, женские прыжки не входили в олимпийскую программу. Помните, как у вас появились олимпийские мечты?

ИА: Мне было интересно, мне хотелось открывать для себя что-то новое. Я не думала об Олимпиаде, да и сейчас мало что изменилось. Главное – получать удовольствие от каждого прыжка, от каждой тренировки.

ОС: После Пхенчхана-2018 вы брали перерыв. Что для вас изменилось за то время, пока вы не соревновались?

ИА: Мне нужно было перезагрузиться, что ли. В сезоне 2017/18 я как будто оставила все, что у меня было, мне хотелось заняться чем-то еще, чтобы получить энергию, которой не хватало. Сейчас я смотрю только на один старт в сезоне, аккумулирую энергию.

ОС: После самого обидного четвертого места на прошлой Олимпиаде вы задавались вопросом, где взять мотивацию на то, чтобы соревноваться дальше. Где ее в итоге нашли?

ИА: Мне очень помогают друзья и близкие люди, родственники. Даже когда кажется, что все идет не так, как задумывалось, они помогают собраться с мыслями.

ОС: У вас пока не было возможности опробовать новый трамплин в Пекине. Это имеет какое-то значение на соревнованиях?

ИА: В этом плане мы все находимся в одинаковых условиях, и, как показывает практика, иногда это даже лучше.

ОС: Как можете описать текущий сезон?

ИА: Не могу сказать, что сезон идет прямо так, как я думала летом, например, но не могу сказать, что он совсем провальный.

ОС: Вы очень опытная спортсменка. На вашем положении в сборной это сказывается? Идут к вам за советом, шутят про роль главной или еще что-то в таком духе?

ИА: Мы начинали в сборной в одно время с Софьей Тихоновой и Сашей Кустовой, так что уровень опытности примерно одинаковый. А молодые девочки сейчас такие, что палец в рот не клади. Да и не ощущаю себя старшей (улыбается). Такая же девочка.

ОС: Вы играете в хоккей и футбол. Расскажите подробнее, как появилось такое увлечение, о ваших командах, как часто играете.

ИА: С футболом у меня давняя любовь, и, наверное, если бы у меня была возможность в детстве заниматься футболом – то не знаю, как бы сложилось все. Тренируюсь в команде «Авангард» из Московской области, но вот сезон мини-футбола в этом году пропустила, сборов очень много, не успеваю.

А с хоккеем у меня отношения только начинаются, тренируюсь примерно три года. Играю в мужской команде «Корсары» и в женской команде «Легенда». По приезду домой обязательно посещаю тренировки, это отлично развивает скорость реакции и координацию, на трамплине это помогает.

ОС: Чего ждете от наших хоккеистов на Олимпиаде?

ИА: Конечно, хотелось бы видеть игроков НХЛ, но у них свой взгляд на это, и тут с ними не поспоришь. У нас есть много хороших игроков, отличная молодежь, главное, чтобы парни получали удовольствие от каждой игры, тогда и мы, болельщики, будем получать удовольствие от просмотра.

ОС: А как полюбили мотоциклы, автомобили, рыбалку?

ИА: Это, наверное, недостаток чего-то в организме – скорости, адреналина. А рыбалка, скорее, наоборот – спокойствия, уединения, когда надо освежить мысли, голову.

ОС: У вас классная яркая татуировка с прыгуном с трамплина и олимпийскими кольцами. Часто она вызывает интерес у окружающих?

ИА: На заграничных курортах очень часто, а в России, я думаю, даже не понимают, что там нарисовано.

ОС: Ваш вид спорта считают одним из самых страшных, ведь нужна смелость, чтобы прыгнуть с трамплина. А на ваш взгляд, какой олимпийский вид спорта самый страшный и почему?

ИА: Наш – самый зрелищный и безопасный, а страшных много. Сани – когда в Ванкувере грузинский спортсмен разбился – очень страшно, горные лыжи – вы посмотрите, как они с трассы на скорости более 110 км/ч улетают, очень страшно. А у нас – красиво, человек летит.

ОС: Вы говорили во многих интервью, что боялись высоты в самолетах, не садились у окна, а потом и полетали на спортивных самолетах, и попрыгали с парашютом. Удалось справиться со страхом?

ИА: Если ты не можешь что-то побороть, надо с этим подружиться. У высоты есть свои плюсы и своя красота, надо просто научиться видеть и чувствовать.

ОС: Вам часто задают вопрос про страх, мысли в полете и так далее. Есть ли какие-то распространенные заблуждения о прыжках с трамплина, с которыми вам приходится сталкиваться?

ИА: Что это очень страшно – это самое популярное заблуждение.

Ирина Аввакумова на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Фото © 2018 Getty Images

ОС: В марте 2020 года, подводя итоги сезона, вы написали в Instagram, что поменяли отношение к спорту, к себе, к команде. Что изменилось?

ИА: Человек взрослеет, иногда происходят какие-то вещи, которые заставляют людей смотреть на жизнь под другим углом. Сезон 2019/2020 принес много изменений в мою жизнь, и хороших и не очень, поэтому был такой пост.

ОС: Это будет ваша третья Олимпиада. Чем отличается настрой перед каждой из них?

ИА: Сочи – это вообще анекдот. Я подошла туда неожиданно для себя в числе фаворитов, но психологически к этому абсолютно не была готова. В Пхенчхане все было проще – я знала куда и зачем. Сейчас я уже с определенным багажом знаний и опыта, как мудрый Каа – тихонько, без суеты, без лишних эмоций.

ОС: Какие цели вы ставите себе на Олимпиаду в Пекине?

ИА: Пока сложно говорить, японские этапы Кубка мира у нас отменили, выступления на Континентальном ­– сомнительный показатель готовности, так что приедем и увидим все на официальных тренировках.