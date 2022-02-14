Исполком МОК решил не проводить церемонию награждения после решения CAS по делу фигуристки ROC

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял к сведению решение Спортивного арбитражного суда, согласного которому фигуристке Камиле Валиевой (ROC) разрешается продолжить выступление на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

МОК обязан следовать верховенству права и потому обязан разрешить ей выступить в женских одиночных соревнованиях по фигурному катанию 15 февраля 2022 года и, если она пройдет дальше, 17 февраля 2022 года.

САС ясно дал понять, что сегодняшнее решение выездной комиссии не является решением о том, нарушала ли Валиева антидопинговые правила. Оно касается только одного вопроса: можно ли отстранить Валиеву от участия в олимпийских соревнованиях на основании положительного результата пробы А, взятой 25 декабря 2021 года.

Дело, которое касается положительной пробы А, еще не завершено. Судить о том, нарушила ли Валиева Всемирный антидопинговый кодекс и следует ли наложить на нее санкции, можно будет только после завершения всех необходимых процедур.

Неоднозначность ситуации привела к тому, что Исполнительный комитет МОК проконсультировался с имеющими отношение к делу национальными олимпийскими комитетами и принял следующие решения: