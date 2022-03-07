Международный женский день-2022: если она во что-то верит, то сделает это

Когда мы верим в себя и друг в друга, нет пределов возможного!

Множество спортсменов на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине в очередной раз продемонстрировало, сколь решающее значение имеет сила воли и какие результаты она может дать в применении к спортивным испытаниям.

По случаю Международного женского дня Olympics.com рассказывает о спортсменках, которые покорили всех в Пекине своим талантом, характером и силой.

Многие из них установили новые рекорды и вдохновили своим задором и мастерством девочек и девушек. Их достижения в зимних видах спорта уже вошли в анналы истории и останутся в памяти поколений.

1- Айлин (Эйлин) Гу: юная рекордсменка с мотивацией особого рода

Кажется, Айлин (Эйлин) Гу была обречена на один из величайших дебютов в истории Олимпийских игр.

Фристайлистка, родившаяся, выросшая и живущая между Калифорнией и Пекином, обрела армию поклонников, после того как выиграла золото в биг-эйре и хафпайпе, добавив к ним заодно серебро в слоупстайле.

Гу стала первой, кто на одной Олимпиаде выиграл сразу три медали в лыжном фристайле.

Это, безусловно, историческое достижение, хотя саму 18-летнюю спортсменку на подвиги толкают вещи совсем иного порядка.

В ходе соревнований по биг-эйру она оказалась в ситуации уровня «пан или пропал».

«Постараться лучше выполнить предыдущий заезд и взять серебро или рискнуть в погоне за золотом и выполнить случайный трюк, который никогда прежде не делала?» - вспомнила Гу свои мысли перед финальным заездом.

«Мысленно я всегда хотела представлять себя, свой соревновательный стиль, которым горжусь, и страсть, которая толкает меня и спорт вперед», - добавила она.

«Даже, если бы мне не удался этот трюк, я бы чувствовала, что послала миру сигнал. Надеюсь, вдохновила больше девочек на то, чтобы расширять собственные границы возможного. Именно это было моей главной целью в финальном заезде», - подчеркнула китайская спортсменка.

В итоге Гу исполнила дабл-корк с вращением на 1620, снискав восхищение всего мира. Фристайлистка завоевала золото и доказала всем, что вера в себя при наличии правильного вектора зачастую именно то, что требуется в нужный момент.

2- Элана Майерс-Тейлор: мать, адвокат и рекордсменка

Элана Майерс-Тейлор вошла в историю, когда завоевала бронзу в женских бобслейных двойках.

На фоне серебра в дебютных соревнованиях по монобобу, выигранного пятью днями ранее, 37-летняя американка стала самой титулованной чернокожей спортсменкой в истории зимних Олимпийских игр.

«Это была сокровенная мечта», - сказала она в интервью Olympics.com после Олимпиады в Пекине.

«Даже не представляла, что это вообще возможно. В итоге я оказалась с двумя медалями. Да, они не золотые, но по ощущениям золотые. На вид золотыми не кажутся, но в моем сердце они блестят даже ярче», - заявила Майерс-Тейлор.

Американка с чувством выполненного долга подвела черту под своей олимпийской карьерой, но еще за несколько недель до Игр она даже не знала, сможет ли вообще выступить в Пекине.

По прилету в Китай Майерс-Тейлор сдала положительный тест на COVID-19 и была помещена на карантин. Тем самым она лишилась возможности совместно пронести флаг США на церемонии открытия Олимпиады.

«Это, определенно, было непросто», - сказала спортсменка, рыдавшая в изоляции на плече у своего мужа Ника Тейлора, который служил для бобслеистки опорой в этот трудный период.

К счастью, все сложилось удачно, и уже после соревнований по монобобу на шее у Майерс-Тейлор красовалось серебро.

Это было особенно приятно, учитывая, что Майерс-Тейлор и другая американская бобслеистка Кейли Хамфрис давно и долго ратовали за введение этой дисциплины в олимпийскую программу.

«Есть сразу несколько причин, почему важно иметь эту дисциплину, - пояснила спортсменка. - Во-первых, это дает бобслеисткам возможность побороться на Олимпиаде за две медали. На этом фоне, плюс с учетом медального равенства с мужчинами, эти возможности являются дополнительным шагом в направлении равноправия».

«Вместе с тем в монобобе все бобы одинаковые, так что преимущество инвентаря минимизировано. Все это позволяет большему числу государств принимать участие в соревнованиях», - добавила Майерс-Тейлор.

Элана Майерс-Тейлор с серебряной медалью Фото © Getty Images

3- Линдси Джекобеллис: история прощения с золотым финалом

В 2006 году на Олимпиаде в Турине Линдси Джекобеллис позволила себе покрасоваться перед публикой необязательным трюком на финише соревнований по сноуборд-кроссу, в результате чего упала и осталась без золота. С тех пор эта роковая ошибка преследовала американку.

«Я получила уйму гневных комментариев и писем со словами ненависти. Как молодой спортсменке справиться с этим было сложно», - сказала она в интервью Olympics.com.

На двух следующих Олимпийских играх в 2010 году в Ванкувере и в 2014-м году в Сочи Джекобеллис даже не попала в финал, а в Пхенчхане-2018 финишировала в шаге от пьедестала.

В 2022 году наступила пора искупления.

Пекинская Олимпиада стала пятой в карьере 36-летней сноубордистки, и с возрастом она смогла опираться не только на мастерство, но и на опыт. Помножьте это на веру в себя со знанием дела и вы получите спортсменку, готовую к подвигам.

«Это был всего один эпизод. Он не определяет тебя как личность, - рассказывала Джекобеллис о том, как пережила туринский кошмар. - Мне потребовалось какое-то время, чтобы поверить в это, принять случившееся и спокойно жить дальше. Это было частью процесса прощения себя и обучения».

«На последней Олимпиаде я выбрала совсем иную тактику, поскольку хотела, чтобы Игры стали праздником, а не цирком. Хотела, чтобы они прошли, как я хочу, а не как хотят СМИ. Наверное, просто сделала выбор в пользу заботы о себе, и, кажется, оно того стоило», - подчеркнула Джекобеллис.

В Пекине американка, наконец, дотянулась до чемпионского титула, а всего несколько дней спустя выиграла в паре с другим ветераном, Ником Баумгартнером, свое второе олимпийское золото.

«Мы золотые старички! - радовался после победы 40-летний Баумгартнер, отдельно отметивший вклад Джекобеллис в победу сборной США в миксте - Когда за тобой в воротах стартует кто-то, вроде Линдси, это снимает с тебя море давления».

А чтобы доказать, что призраки Турина остались в прошлом, на последнем трамплине перед золотым финишем Джекобеллис сделала прыжок с захватом доски.

Выдержка, стиль и характер!

4- Вики Райт: от работы медсестрой в COVID-госпитале до олимпийского золота

Когда в марте 2020 года мир охватила пандемия COVID-19, керлингистке Вики Райт не понадобилось даже время на раздумья о следующем шаге.

Британка оставила каток в Канаде и вернулась на родину в Шотландию, где работала медсестрой в национальной службе здравоохранения.

Райт работала непосредственно с заболевшими коронавирусом и по сути находилась на передовой борьбы с эпидемией.

С приближением Олимпийских игр она перешла на неполную ставку, чтобы готовиться к соревнованиям. Свою последнюю смену в госпитале она отработала в начале января - лишь за месяц до старта Олимпиады.

Теперь же ее геройский вклад можно умножать на два. К лепте, которую Райт внесла в дело борьбы с коронавирусом, она добавила золото женского олимпийского турнира по керлингу в составе команды Ив Мюрхед.

Даже в самые напряженные периоды она не сомневалась, что может успевать на обоих фронтах, и в конечном итоге это сделало ее лишь сильнее.

«Считаю, что мне повезло наслаждаться лучшим от обоих миров. Если в какой-то день у меня не идет на льду, я иду на работу и понимаю, что в общем-то жизнь у меня весьма ничего. Стольким людям вокруг куда хуже, чем мне», - сказала 28-летняя спортсменка в беседе с информационным агентством Великобритании.

«Если же у меня плохой день на работе, я могу сфокусироваться на керлинге, что очень помогает, - добавила Райт. - Это позволяет мне не терять почву под ногами и успевать везде».

Вики Райт на зимней Олимпиаде в Пекине Фото © 2022 Getty Images

5- София Годжа: из лазарета на пьедестал

Итальянская горнолыжница София Годжа явила всем образец стойкости, завоевав в Пекине серебро в скоростном спуске. Дело в том, что это случилось спустя лишь 23 дня после ужасного падения, в результате которого 29-летняя чемпионка повредила крестообразные связки и заработала трещину в кости левой ноги.

Действующая олимпийская чемпионка уже превзошла ожидания многих, когда вышла на старт в Горнолыжном центре Яньцина.

Но это было еще не все.

Превозмогая боль и до конца веря в себя, Годжа завоевала серебро, лишь на 0,16 секунды отстав от швейцарской чемпионки мира Коринн Зутер.

«Да!» - крикнула итальянка, когда пересекла финишную черту. Позже она назовет этот заезд «главным испытанием в жизни».

После травмы было несколько дней, когда Годжа не могла встать с кровати, не говоря уже о том, чтобы ходить.

Попадание итальянки на подиум заставило расплакаться от гордости легенду горнолыжного спорта и ее наставницу Линдси Вонн. Годжа доказала, что возможно абсолютно все, если верить в себя.

Спортсменка была так воодушевлена своим достижением, что тут же заговорила о следующей миссии - завоевать Хрустальный глобус.

«Я уже переключилась на Кубок мира, где можно завоевать Хрустальный глобус в скоростном спуске, - сказала Годжа. - Я пока лидирую в общем зачете. Уверена, что сделаю все возможное, чтобы достичь своей цели».

6- Эрин Джексон: первая темнокожая олимпийская чемпионка в конькобежном спорте

Даже сценаристы из Голливуда не смогли бы написать более крутой олимпийский сюжет, чем тот, которым может похвастать Эрин Джексон.

29-летняя американка завоевала золото в конькобежном спорте на дистанции 500м, став первой в истории темнокожей олимпийской чемпионкой в данном виде спорта.

«Я бы очень хотела описать свои чувства, - сказала Джексон, пытаясь подобрать подходящие слова после своей победы. - Эта медаль значит для меня так много. Последние несколько лет были для меня очень трудными, этот год тоже начался непросто».

Джексон имела в виду то, что произошло на отборе в сборную США на Олимпиаду.

На дистанции 500м Джексон допустила техническую ошибку и в итоге финишировала третьей, тогда как на Олимпиаду попадали две лучшие конькобежки.

Однако занявшая первое место Бриттани Боу проявила невероятную доброту, уступив свое место подруге по команде. Участница трех Олимпийских игр, коронными дистанциями которой считаются 1000м и 1500м, была уверена в возможностях Джексон и очень хотела, чтобы та тоже выступила в Пекине.

«Я полагала, что Эрин заслуживает этого за свои результаты на четырех первых этапах Кубка мира», - сказала Боу в интервью Olympics.com, объясняя свое решение.

«Для всех нас очевидно, что мы на соревнованиях выступаем каждый за себя, у нас индивидуальный вид спорта. Но я считаю, что этот результат доказывает - все намного больше, чем просто один человек. Я очень рада, что нахожусь на таком этапе своей карьеры, когда могу дать что-то кому-то еще».

«Было бы грехом, если бы Эрин не поехала в Пекин. И, знаете, это чувство просто больше меня».

«Это для сборной США и для самой Эрин».

Но и это еще не все.

Уроженка Флориды начала заниматься конькобежным спортом всего шесть лет назад.

До этого американка каталась на роликовых коньках, но всю ее карьеру изменила встреча матери с Рене Хильдебранд, которая считается одним из ведущих конькобежных тренеров.

Теперь Джексон является олимпийской чемпионкой.

«Надеюсь, у этой победы будет эффект. Представители меньшинств, особенно в США, рискнут попробовать себя в зимних видах спорта, - отметила Джексон. - Верю, что буду для них хорошим примером».

Эрин Джексон с золотой медалью Пекина-2022 Фото © 2022 Getty Images

7- Зои Садовски-Синнотт: пионер из Новой Зеландии вдохновляет следующее поколение

Принести своей стране первое в истории олимпийское золото - неплохой способ привлечь к себе внимание.

Звезда сноуборда Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии сделала именно это, в последней попытке обеспечив себе золото в слоустайле.

20-летняя спортсменка сделала пару дабл-корков, после чего успешно приземлилась после красивейшего вращения на 1080 градусов. В итоге ей удалось опередить американку Джулию Марино.

Садовски-Синнотт позже призналась, что вложила в тот прыжок все силы. Соперницы моментально признали ее достижение.

Как только она закончила свою попытку, к ней бросились с поздравлениями Марино и бронзовый призер Тесс Коуди. Это был прекрасный момент расширения прав и возможностей женщин, который также показал всем, каким сплоченным является сообщество сноубордистов.

Позже Садовски-Синнотт завоевала серебро в биг-эйре, закрепившись в статусе лидера женского мирового сноуборда. Конечно, она очень гордится этим: «Надеюсь, что вдохновила многих девочек на то, чтобы превозмогать себя и получать удовольствие. Не существует предела человеческим возможностям».

8- Арианна Фонтана: как Белокурый Ангел стала самой титулованной шорт-трекисткой за всю историю

Арианна Фонтана закрепилась в статусе самой титулованной шорт-трекистки всех времен, завоевав в Пекине три медали: золото и два серебра. В активе итальянки уже 11 медалей.

Итальянка опережает Виктора Ана и Аполо Антона Оно, которые завоевали по восемь олимпийских медалей.

«Это невероятно здорово», - сказала Фонтана в интервью Olympics.com в Пекине.

Но как столь титулованная спортсменка находит мотивацию?

Представительница Италии признает, что это непросто.

«У меня своя мотивация. Это не так легко. Для меня было испытанием уже попасть в Пекин. Я не люблю проигрывать, даже если сражаюсь сама с собой. Я сделаю все возможное ради победы над собой».

«Так что порой, когда мне не хотелось тренироваться или приходили мысли о завершении карьеры, я просто пересиливала себя. Говорила себе, что пора встать с дивана и начать тренировку».

Фонтану спросили, что бы она сказала самой себе в юном возрасте, если бы знала, чего в итоге удастся достичь. Фонтана призналась, что была бы впечатлена.

«Когда я была маленькой девочкой, то даже представить бы не могла, что у меня будет 11 медалей».

«Так что та девочка, думаю, гордилась бы мной, если бы увидела, что я смогла сделать».

9- Мьялитьяна Клерк: новые цели представительницы Мадагаскара

Мьялитьяна Клерк впервые вошла в историю в Пхенчхане-2018, когда в возрасте 16 лет стала первой горнолыжницей из Африки, выступившей на Олимпийских играх.

Родившуюся в Мадагаскаре Клерк удочерила французская семья, и в возрасте одного года она оказалась во Франции. Там она познакомилась с горными лыжами.

В 15 лет Клерк приняла решение представлять страну, в которой родилась, чтобы вдохновить местных жителей.

В преддверии Пекина-2022 спортсменка сказала в интервью Olympics.com, что ставит перед собой задачу попасть в топ-40. Достичь своей цели ей не удалось: 41-е место в гигантском слаломе и 43-е место в слаломе. Однако единственная женщина из Африки на Олимпиаде в Китае все равно была довольна.

Клерк только вернулась в спорт, пропустив большую часть 2021 года из-за серьезной травмы.

В интервью BBC Sport Africa она сказала: «Могу гордиться собой. Это хорошие результаты для меня, ведь я только залечила травму. У меня было совсем немного времени для тренировок и подготовки к Олимпиаде, всего несколько соревнований».

Теперь участница двух Олимпийских игр ставит перед собой новую задачу: попасть на подиум на этапе Кубка мира.

Если Клерк удастся сделать это, то она станет первой в истории представительницей Мадагаскара на пьедестале почета и докажет всему миру, что если ты чего-то хочешь, то это возможно.

«Хочу вдохновить многих африканцев. Хочу вдохновить всех темнокожих женщин, - сказала Клерк в беседе с BBC. - Хочу, чтобы они следовали за своей мечтой. Если у них есть шанс заняться спортом или чем-то другим, нужно делать это и получать удовольствие».

10- Мари-Филип Пулен: капитан и лидер хоккейной сборной Канады

Легенда хоккея Мари-Филип Пулен полностью оправдала свое прозвище Капитан Хватка в Пекине-2022.

Канадка участвовала в четырех подряд финалах хоккейного турнира, трижды завоевав золото. В решающем матче в Пекине-2022 она сделала дубль и помогла своей команде обыграть принципиальных соперниц из сборной США со счетом 3:2 и вернуть себе чемпионство после неудачи в Пхенчхане четыре года назад.

«Это так приятно, - сказала 30-летняя спортсменка после игры. - Это словно искупление».

Вклад Пулен в развитие женского хоккея сложно переоценить. После победы в Пекине хоккеистка удостоилась массы лестных оценок, и почти все комментарии касались ее способности заставить партнеров поверить в свои силы.

Партнер Пулен по сборной Брианне Дженнер рассказала в интервью Olympics.com:

«Это суперзвезда с шайбой, но особенной ее делает то, что она остается такой и без шайбы и является настоящим лидером. Мы готовы идти за ней, куда бы она нас ни вела».

Главный тренер сборной Канады Трой Райан согласен со своей подопечной: «Пулен – очень особенный игрок. У нее не самый громкий голос, но я всегда стараюсь к ней прислушиваться, потому что могу почерпнуть что-то для себя как для тренера».

Не так давно Пулен получила предложение от мужской команды «Труа-Ривьерес Лайонз» из ECHL, но отказалась, продемонстрировав верность своей команде и женскому хоккею.

Капитан сборной Канады предпочла продолжить работу по развитию женского хоккея и созданию женской лиги.

После исчезновения Канадской женской хоккейной лиги в 2019 году Пулен приняла участие в запуске Ассоциации профессионального женского хоккея и представляла исключительно этот турнир.

Мари-Филип Пулен после победы в финале Фото © 2022 Getty Images

Достойны упоминания

В Пекине-2022, конечно, было намного больше примеров спортивного волшебства.

Глория Котник напомнила миру, что никогда не стоит сдаваться, и наконец попала в тройку призеров в параллельном гигантском слаломе, хотя до этого у сноубордистки были 137 гонок Кубка мира, 14 чемпионатов мира и три Олимпиады без медалей.

Вернувшись в строй после рождения ребенка, словенка с огромным трудом квалифицировалась в Пекин и была вознаграждена бронзовой наградой.

Эшли Колдуэлл продемонстрировала образцовый олимпийский дух, когда поздравила Сюй Мэнтао после победы соперницы в женской лыжной акробатике.

Испания не забудет Игры в Пекине благодаря Керальт Кастельет, которая выиграла для своей страны единственную медаль в женском хафпайпе.

32-летняя сноубордистка осталась второй вслед за Хлоей Ким и с трудом сдерживала эмоции. «В концовке меня буквально разорвало от эмоций», - призналась она в интервью Olympics.com.

«Начало было не слишком удачным, но во втором заезде все получилось: появились силы, удалось справиться с нервами, давлением и мыслями о том, насколько это важно».

Женщин, которые воодушевляли своим примером, на зимних Олимпийских играх в Пекине было в избытке, и мы аплодируем каждой за талант, энергию и веру. Они показали, с чего все начинается, и продемонстрировали силу единства.