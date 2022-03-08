Международный женский день-2022: олимпийские спортсменки в авангарде борьбы за экологию

Борьба за будущее нашей планеты касается всех. Олимпийских спортсменов тоже.

Как и другие люди люди, топовые спортсмены в самых разных дисциплинах сталкиваются с изменениями климата, в том числе во время соревнований, и не хотят сидеть сложа руки.

Звезды спорта пользуются сценой, которую дают им Олимпийские игры, и все громче высказываются на тему климатического кризиса.

Тема Международного женского дня в этом году – «гендерное равенство сегодня ради экологически устойчивого завтра». Olympics.com рассказывает об олимпийских спортсменках, которые собственным примером показывают, как можно менять к лучшему свои привычки и весь мир.

От Американского Самоа до женского чемпионата Франции по футболу – мы познакомим вас с женщинами, которые сочетают высочайшее спортивное мастерство с борьбой за здоровый климат для будущих поколений.

Тилали Сканлан и Танумафили Юнгблут несут флаг Американского Самоа на церемонии открытия в Токио-2020 Фото © 2021 Getty Images

Тилали Сканлан – океанолог, климатический активист

Тилали Сканлан выступала в Токио-2020 в соревнованиях по плаванию. Лучше всего она чувствует себя в воде.

Сканлан родилась в Вайтоги, в Американском Самоа, и, сколько себя помнит, любит воду. Каждый день, едва заканчивалось домашнее обучение, она бежала купаться в приливных заводях.

Сканлан – седьмая из восьми детей в семье – почувствовала талант к плаванию. С помощью соседей она скопила нужную сумму и стала представлять Американское Самоа на соревнованиях. Этот путь привел ее на вершину спорта – Олимпийские игры.

Вместе со спортивной карьерой развивалась и ее любовь к океану и окружающим его экосистемам. Сканлан не только тренировалась сама и привлекала самоанских детей к занятиям плаванием. Она также поступила в Южнотихоокеанский университет в Фиджи и получила степень по океанологии и морской биологии.

Во время занятий она окончательно убедилась в том, что всегда чувствовала: что человек и природа зависят друг от друга.

Сканлан загорелась идеей оздоровлять и охранять среду, которая подарила ей возможность повидать мир и участвовать в соревнованиях. Сейчас она начинает двухгодичную программу по изучению коралловых рифов Американского Самоа.

Она стала одним из семи участников Национальной программы стипендий по управлению коралловыми рифами 2022-24. Ее учредили Институт коралловых рифов при Юговосточном университете Nova, программа Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) по сохранению коралловых рифов, Офис по делам островов при Министерстве природных ресурсов США и Всеостровной комитет США по коралловым рифам.

Сканлан будет работать с консультативной группой по коралловым рифам и партнерскими агентствами как представитель программы в Американском Самоа и проводить опыты по восстановлению коралловых рифов. Она также будет заниматься информационной кампанией для местного населения.

Венди Ренар – топ-футболистка, экологический активист

Французская футболистка и участница двух Олимпийских игр Венди Ренар выступает за борьбу с изменением климата.

Ренар признает, что до недавних пор ей самой можно было предъявить претензии в этой сфере. Но к 31 году семикратная победительница женской Лиги чемпионов УЕФА в составе «Лиона» созрела для того, чтобы измениться.

Недавно Ренар возглавила кампанию Всемирного фонда дикой природы (WWF), которая привлекает внимание к уменьшению биологического разнообразия Земли в связи с изменениями климата.

Вот что она говорит:

«За карьеру я выиграла много матчей. Но сегодня величайшая победа, о которой я мечтаю, это победа над исчезновением природы.

Нам всем – спортсменам, артистам, гражданам – нужны воздух, вода и пища, которую они нам дают. Чтобы не стать последней футболисткой, которая может забивать голы, я решила посвятить себя защите природы.

Я сама далеко не безупречна, но я хочу изменить привычки и стать лучше. Призываю всех нас и также наших лидеров сделать то же самое.

Еще есть время переломить тенденцию».

Венди Ренар празднует гол сборной Франции в четвертьфинале футбольного турнира в Лондоне-2012 Фото © 2012 Getty Images

Вместе с другими звездами французского спорта Николой Карабатичем и Матье Крепелем Ренар призывает всех подписать манифест, озаглавленный Pas le dernier, то есть «Непоследние». Карабатич – чемпион Олимпиады-2020 в Токио по гандболу, Крепель выступал в Турине-2006 в соревнованиях по сноуборду.

Манифест призывает жителей Земли засучить рукава и поработать ради будущих поколений. Он гласит:

«Мы – первое поколение, которое пострадает от последствий экологической деградации, и последнее, которое может переломить тенденцию. Мы не хотим стать свидетелями исчезновения последних слонов, тигров, китов и других видов. Мы не хотим увидеть, как последние леса обратятся в пепел, как растают последние ледники или умрут океаны.

Мы не хотим быть последними артистами и последними спортсменами, которые могут выражать себя, тренироваться, жить в здоровой среде, откуда мы черпаем воду, кислород и пищу, необходимую нам для жизни.

Мы не хотим быть последними, кто попытался остановить уничтожение природы. Мы не хотим быть последними, кто стал действовать. А вы?»

Ренар ведет активную работу и в своем клубе «Лионе».

Кроме нее, еще пять футболистов и футболисток, включая Люси Бронз из Великобритании, работали над тем, чтобы их одноклубники или одноклубницы меняли привычки и больше заботились об окружающей среде.

Капитан «Лиона» Венди Ренар празднует победу клуба в женской Лиге чемпионов УЕФА в 2020 году Фото © Alvaro Barrientos

Ханна Миллс – легенда парусного спорта, борец с пластиком

Стать самым титулованным яхтсменом в истории Олимпийских игр может только человек с железной волей. Ханна Миллс из Великобритании как раз такая.

От первого серебра на домашних Играх в Лондоне до второй золотой медали в Токио-2020, завоеванной вместе с Эйлид Макинтайр, она никогда не сворачивала с пути к мастерству и успеху.

Валлийская яхтсменка завершила спортивную карьеру и теперь так же неуклонно борется за защиту окружающей среды.

Как и Сканлан, Миллс занималась таким видом спорта, который требует единения со стихией. Когда у тебя сложились такие отношения с морем, стоит ли удивляться, что ты делаешь все возможное, чтобы спасти его и защитить.

«Любой пляж, яхтенный причал или гавань, куда я захожу, завален пластиком, – сказала она в прошлогоднем интервью МОК. – Так я открыла для себя ворота в мир борьбы за экологию. Хочу использовать свое спортивное прошлое, связи и имя, чтобы повысить информированность, изменить поведение и обратить внимание других на проблемы экологии».

«Олимпийская мечта – это быть наилучшей версией себя. И это значит не только соревноваться или выигрывать медали. Это значит быть добросовестным гражданином мира», – Ханна Миллс в интервью Olympics.com

В прошлом году мировые лидеры собрались в Глазго на Конференции ООН по изменению климата. Миллс воспользовалась этим моментом.

При помощи МОК и олимпийской гребчихи Мелиссы Уилсон она заручилась поддержкой более 50 звездных олимпийцев и паралимпийцев. Все они выступили за борьбу с изменением климата.

К ней присоединились такие звезды, как кенийский марафонец Элиуд Кипчоге и британский теннисист Энди Маррей.

Конференция ООН по изменению климата рассматривает глобальную картину и потому считается наиболее важной из всех климатических конференций. Спортсмены назвали ее «Олимпиадой среди конференций по климату» и призвали мировых лидеров действовать, как например, во время Олимпийских игр в Токио.

Миллс занялась проблемой пластиковых отходов еще до конференции в Глазго.

В 2019 году двукратная олимпийская чемпионка запустила кампанию против загрязнения пластиком Big Plastic Pledge. Она ставит цель полностью отказаться от одноразового пластика в спорте. Например, использовать многоразовые пластиковые бутылки для воды, отказываться от пластиковых упаковок и другими способами снижать зависимость человека от этого материала.

Годом позже ее и норвежского гребца Мартина Хельсета выбрали Послами Европейского климатического пакта. Их задача состоит в том, чтобы продвигать борьбу с изменением климата среди спортсменов. В том числе – информировать их и вдохновлять своим примером.

Тогда Миллс сказала в интервью МОК:

«Я верю, что на каждом человеке лежит индивидуальная ответственность за то, чтобы делать все возможное ради борьбы с изменением климата. Потому что эта глобальная проблема касается всех и каждого из нас.

«Спорт должен сыграть важную роль. По множеству причин. Потому что глобальные спортивные мероприятия смотрит весь мир, потому что спорт – это первопроходец, который раздвигает границы. Если мы сможем использовать силу спорта, чтобы больше людей осознали изменение климата и поняли, какие существуют решения, мы сможем изменить ситуацию».