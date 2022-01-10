В моменте: лучшие посты в соцсетях олимпийцев во время праздников

Канадская конькобежка Ивани Блонден запрягает новогодние сани прямиком в Пекин-2022. Хо-хо-хо!

Шон Уайт, легенда сноуборда, поделился с миллионной армией поклонников семейными рождественскими фото. И пусть его имбирные человечки еще далеки от идеала, фанаты готовы простить ему все за безупречные трюки на доске.

«Летающий помидор» также сделал фотоподборку важных моментов 2021 года, в котором были как успехи, так и падения. При этом Шон отметил, что благодарен 2021 году за семью, друзей и команду.

15-летняя претендентка на путевку в Пекин-2022 Камила Валиева поделилась трогательным новогодним фото из Санкт-Петербурга с друзьями.

Новогоднее настроение прослеживается и в ленте Александры Трусовой. Обе спортсменки готовятся к последнему старту перед Олимпиадой – чемпионату Европы, который пройдет с 12 по 16 января в Таллине.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов также поедут в Таллин. Во время праздника пара перебирала фотоархив и выложила любимые фотографии с показательных выступлений чемпионата России-2022.

Наталья Непряева, впервые в истории российского спорта выигравшая «Тур де Ски», поделилась селфи из Италии. Эмоджи под постом говорят сами за себя: спортсменка сосредоточена на отдыхе и восстановлении.

Новый год и Рождество – это семейные праздники. Для спортсменов, которым редко удается быть в кругу семьи, особенно ценны эти каникулы. Роман Репилов, трехкратный чемпион мира по санному спорту, поделился счастливым семейным фото:

Отличное начало Нового 2022 года получилось и для российского сноубордиста – трехкратного чемпиона мира Дмитрия Логинова, впервые одержавшего победу в сезоне-2021/2022. Он поблагодарил команду и семью за поддержку.