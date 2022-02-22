Художественная гимнастика: Сестры Аверины и Лала Крамаренко открыли новый сезон

18-20 февраля в столице России прошел традиционный турнир по художественной гимнастике – этап Гран-при. В его рамках были проведены соревнования в многоборье и отдельных видах.

Победительницей в многоборье стала серебряный призер Олимпийских игр-2020, 18-кратная чемпионка мира Дина Аверина. По итогам четырех выступлений – с мячом, обручем, булавами и лентой – Дина набрала 138,85 балла. Всего 0,4 балла ей уступила Лала Крамаренко, трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы-2021 в команде, серебряный призер чемпионата России-2021 в многоборье. Третье место заняла Арина Аверина. Пятикратная чемпионка мира получила 133,85 балла по сумме своих выступлений.

Что касается финалов отдельных видов упражнений, то в двух из них победила Лала Крамаренко (в упражнениях с булавами и упражнениях с мячом). Дина Аверина первенствовала в упражнениях с лентой и с обручем.

Незадолго до турнира и Аверины, и Крамаренко переболели коронавирусом: буквально сразу после болезни они приступили к тренировкам.

«После болезни еще не успела окончательно прийти в себя и привести себя в порядок. Конечно, были ошибки, были помарки, но это только первый старт с новой программой, которая очень сильно отличается от предыдущей. Но хорошо, что мы вышли, потому что поддержка была невероятной. Когда весь зал кричит и поддерживает, хочется выходить и дарить эмоции», – цитируют Дину Аверину РИА Новости.

«На постановку новых программ у нас было очень мало времени. Сначала мы отдыхали после чемпионата мира, потом мы решали, хотим мы этого или нет. Ну, это я про себя (смеется). В итоге программы начали ставить в декабре, мы болели, менялась музыка.

Болели мы две недели. Плюс ко всему, новые правила, новый олимпийский цикл. Нужно себя перестроить», – сказала Дина Sport24.

Напомним, что с этого сезона в художественной гимнастике действуют новые правила. Уже по традиции они меняются каждый олимпийский цикл. В новых правилах, если говорить очень общими словами, возрастает «трудность тела», а также уделяется больше внимания артистизму.

Кубок мира-2022 стартует в марте. Первый этап пройдет 18-20 марта в Греции. На него заявлены Дина и Арина Аверины, Лала Крамаренко.

Гран-при Москва 2022. Художественная гимнастика. Результаты

Многоборье

Дина Аверина (Россия) – 138,85 балла Лала Крамаренко (Россия) – 138,45 балла Арина Аверина (Россия) – 133,85 балла

Упражнения с булавами

Лала Крамаренко (Россия) – 34,25 балла Эльжана Таниева (Казахстан) – 32,30 балла Дина Аверина (Россия) – 30,55 балла

Упражнения с мячом

Лала Крамаренко (Россия) – 33,40 балла Арина Аверина (Россия) – 31,70 балла Елизавета Полстяная (Латвия) – 30,55 балла

Упражнения с обручем

Дина Аверина (Россия) – 34,70 балла Арина Аверина (Россия) – 31,05 балла Елизавета Полстяная (Латвия) – 30,40 балла

Упражнения с лентой