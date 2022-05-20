Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова 2022. Что ждать, где смотреть

20 мая в испанской Памплоне стартует первый этап Мирового Кубка вызова по художественной гимнастике.

Главными стартами «художниц» в неолимпийские сезоны являются чемпионат мира и чемпионат Европы. Далее следуют этапы Кубка мира, а также этапы Мирового Кубка вызова.

В сезоне 2022 года для спортсменок организовано пяти этапов Кубка мира (последний состоится в Пезаро 3-5 июня), а также три этапа Мирового Кубка вызова. Для гимнасток это еще одна возможность «обкатать» программы и подготовиться к чемпионам Европы и мира.

Первенство континента состоится в Тель-Авиве и пройдет 15-19 июня. А предыдущий этап Кубка мира прошел уже месяц назад – 22-24 апреля в Баку. Так что в Памплоне и Портимао, а затем и в Клуж-Напоке мы увидим гимнасток, которые будут претендовать на медали двух главных соревнований года.

В Испании выступят сразу несколько гимнасток, которые в этом сезоне поднимались на пьедестал этапов Кубка мира. Это, прежде всего, серебряный призер чемпионата Европы-2021 в многоборье, победительница и призер этапов Кубка мира в многоборье и в отдельных упражнениях Боряна Калейн из Болгарии, ее соотечественница Стиляна Николова – победительница этапа Кубка мира в отдельных упражнениях и призер этапа в многоборье, призер чемпионата мира-2018 в упражнениях с мячом Александра Аджурджукулезе, победительницы и призеры этапов Кубка мира в отдельных упражнениях Екатерина Веденеева из Словении и Маргарита Колосов из Германии.

На последнем этапе Кубка мира в Азербайджане Калейн уступила Софии Раффаэли из Италии. Именно эти две гимнастки в отсутствие гимнасток из России и Беларуси (по решению Международной федерации гимнастики спортсмены из этих стран отстранены от участия в турнирах под эгидой организации на неопределенный срок) на данный момент являются претендентками на победу в многоборье на первенстве Старого света. Тем интереснее будет увидеть, какого прогресса за месяц добилась в работе над своими программами прима из Болгарии.

Напомним, что эта страна обладает сильнейшими традициями в художественной гимнастике. И в личном, и в групповом разряде болгарские спортсменки добивались значительных успехов. На Олимпийских играх-2020 «групповички» завоевали золото.

В Памплоне выступит группа из Болгарии, пришедшая на смену триумфаторам Игр. А также мы увидим бронзовых призеров Олимпийских игр-2020, чемпионок мира и призеров чемпионата мира-2021 – команду Италии.

Мировой Кубок вызова по художественной гимнастике

Первый этап. 20-22 мая. Памплона, Испания

Расписание

Время – московское

20 мая, пятница

13:30 – Личный турнир. Квалификация. Обруч и мяч

20:00 – Групповой турнир. Квалификация. 5 обручей

21 мая, суббота

13:30 – Личный турнир. Квалификация. Булавы и лента

20:00 – Групповой турнир 3 ленты и 2 мяча

22 мая, воскресенье

13:00 – Финалы в отдельных видах упражнений

18:00 – Гала

Прямая трансляция турнира доступна здесь

Мировой Кубок вызова по художественной гимнастике

Расписание всех этапов

20-22 мая – Памплона, Испания

27-29 мая – Портимао, Португалия

26-28 августа – Клуж-Напока, Румыния