Художественная гимнастика. Кубок мира в Пезаро: что ждать, где смотреть

3-5 июня в Пезаро состоится заключительный, пятый этап Кубка мира по художественной гимнастике.

Совсем немного – менее двух недель – остается до чемпионата Европы, который пройдет в Тель-Авиве. Так что именно на этапе Кубка мира в Италии состоятся последние прогоны программ накануне первенства континента.

Основное внимание будет обращено на представительницу страны-хозяйки – Софию Раффаэли. Бронзовый призер чемпионата мира-2021 в упражнениях с обручем и победительница этапов Кубка мира-2022 в Афинах и Баку в многоборье прочно закрепилась в роли первого номера сборной Италии.

Кубок мира по художественной гимнастике. Пезаро, Италия. 3-5 июня 2022 года

Расписание

Время – московское

3 июня, пятница

12.30 – Личный турнир. Квалификация. Обруч и мяч.

18.30 – Групповой турнир. Квалификация. 5 обручей

4 июня, суббота

12.30 – Личный турнир. Квалификация. Булавы и лента

18.10 – Церемония открытия

18.55 – Групповой турнир. Квалификация. 3 ленты, 2 мяча

20.35 – Церемония награждения (в т.ч. по результатам серии этапов Кубка мира)

5, воскресенье

15.10 – Финалы в отдельных видах упражнений

19.30 – Церемония награждения (в т.ч. по результатам серии этапов Кубка мира)

Смотреть Кубок мира по художественной гимнастике в Пезаро можно здесь.