Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку: что ждать, где смотреть

22-24 апреля в Баку пройдет четвертый этап Кубка мира по художественной гимнастике.
Первые три этапа состоялись в Афинах, Софии и Ташкенте. В этот раз в турнире в очном противостоянии сойдутся их победительницы в личном многоборье: София Раффаэли, Боряна Калейн, Тахмина Икромова.
Фаворитом выглядит представительница Болгарии. Серебряный призер чемпионата Европы-2021 в многоборье, ставшая четвертой в этом виде на чемпионате мира-2021 и пятой – на Олимпийских играх, у себя в Софии выиграла и многоборье, и три финала отдельных упражнений. Конкуренцию ей составит София Раффаэли, бронзовый призер чемпионата мира-2021 в упражнениях с обручем и победительница этапа Кубка мира-2022 в Афинах: оттуда она увезла три золота. В ранге обладательницы трех золотых медалей этапа Кубка мира выступит и Тахмина Икромова из Узбекистана.
В Баку также выйдет на ковер Дарья Атаманов, серебряный призер этапа Кубка мира в Греции в многоборье и победительница этапа в двух финалах отдельных видов упражнений. Именно Дарья после окончания спортивной карьеры олимпийской чемпионкой-2020 Линой Ашрам рассматривается первым номером сборной Израиля. К тому же тренирует Атаманов Айелет Зусман – наставница чемпионки Токио-2020. Екатерина Веденеева, представляющая Слоению, неделей назад выигравшая финал в упражнениях с лентой на этапе в Ташкенте, также представит свои программы.
В турнире групп самым ожидаемым событием является возвращение на соревновательную арену сборной Италии – бронзовых призеров Олимпийских игр-2020, чемпионок мира и серебряных призеров чемпионата мира-2021. «Синие бабочки» в составе Мартины Чентофанти, Аньесе Дуранти, Алессии Мурелли, Даниэлы Могурян, Мартины Сантандреа и Лауры Парис начнут соревновательную подготовку к чемпионату мира этого года.
Всего же в Баку выступят 120 гимнасток из 31 страны.
Трансляция соревнований доступна здесь
Кубок мира по художественной гимнастике. Баку, Азербайджан. 22-24 апреля 2022 года
Расписание
время – московское
22 апреля, пятница
10.45 – Церемония открытия
11.00 – Личный турнир. Квалификация. Обруч и мяч. Группа А
12.06 – Личный турнир. Квалификация. Обруч и мяч. Группа B
14.15 – Личный турнир. Квалификация. Обруч и мяч. Группа C
15.25 – Личный турнир. Квалификация. Обруч и мяч. Группа D
17.00 – Группой турнир. Квалификация. 5 обручей
23 апреля, суббота
11.00 – Личный турнир. Квалификация. Булавы и лента. Группа B
12.06 – Личный турнир. Квалификация. Булавы и лента. Группа А
14.15 – Личный турнир. Квалификация. Булавы и лента. Группа C
15.25 – Личный турнир. Квалификация. Булавы и лента. Группа D
17.00 – Групповой турнир. Квалификация. 3 ленты, 2 мяча
24 апреля, воскресенье
Финалы в отдельных видах упражнений
11.00 – Упражнения с обручем
11.35 – Упражнения с мячом
12.10 – Групповые упражнения с 5 обручами
13.16 – Упражнения с булавами
13.51 – Упражнения с лентой
14.26 – Групповые упражнения с 3 лентами и 2 мячами
15.30 – Гала