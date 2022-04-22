Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку: что ждать, где смотреть

22-24 апреля в Баку пройдет четвертый этап Кубка мира по художественной гимнастике.

Первые три этапа состоялись в Афинах, Софии и Ташкенте. В этот раз в турнире в очном противостоянии сойдутся их победительницы в личном многоборье: София Раффаэли, Боряна Калейн, Тахмина Икромова.

Фаворитом выглядит представительница Болгарии. Серебряный призер чемпионата Европы-2021 в многоборье, ставшая четвертой в этом виде на чемпионате мира-2021 и пятой – на Олимпийских играх, у себя в Софии выиграла и многоборье, и три финала отдельных упражнений. Конкуренцию ей составит София Раффаэли, бронзовый призер чемпионата мира-2021 в упражнениях с обручем и победительница этапа Кубка мира-2022 в Афинах: оттуда она увезла три золота. В ранге обладательницы трех золотых медалей этапа Кубка мира выступит и Тахмина Икромова из Узбекистана.

В Баку также выйдет на ковер Дарья Атаманов, серебряный призер этапа Кубка мира в Греции в многоборье и победительница этапа в двух финалах отдельных видов упражнений. Именно Дарья после окончания спортивной карьеры олимпийской чемпионкой-2020 Линой Ашрам рассматривается первым номером сборной Израиля. К тому же тренирует Атаманов Айелет Зусман – наставница чемпионки Токио-2020. Екатерина Веденеева, представляющая Слоению, неделей назад выигравшая финал в упражнениях с лентой на этапе в Ташкенте, также представит свои программы.

В турнире групп самым ожидаемым событием является возвращение на соревновательную арену сборной Италии – бронзовых призеров Олимпийских игр-2020, чемпионок мира и серебряных призеров чемпионата мира-2021. «Синие бабочки» в составе Мартины Чентофанти, Аньесе Дуранти, Алессии Мурелли, Даниэлы Могурян, Мартины Сантандреа и Лауры Парис начнут соревновательную подготовку к чемпионату мира этого года.

Всего же в Баку выступят 120 гимнасток из 31 страны.

Трансляция соревнований доступна здесь

Кубок мира по художественной гимнастике. Баку, Азербайджан. 22-24 апреля 2022 года

Расписание

время – московское

22 апреля, пятница

10.45 – Церемония открытия

11.00 – Личный турнир. Квалификация. Обруч и мяч. Группа А

12.06 – Личный турнир. Квалификация. Обруч и мяч. Группа B

14.15 – Личный турнир. Квалификация. Обруч и мяч. Группа C

15.25 – Личный турнир. Квалификация. Обруч и мяч. Группа D

17.00 – Группой турнир. Квалификация. 5 обручей

23 апреля, суббота

11.00 – Личный турнир. Квалификация. Булавы и лента. Группа B

12.06 – Личный турнир. Квалификация. Булавы и лента. Группа А

14.15 – Личный турнир. Квалификация. Булавы и лента. Группа C

15.25 – Личный турнир. Квалификация. Булавы и лента. Группа D

17.00 – Групповой турнир. Квалификация. 3 ленты, 2 мяча

24 апреля, воскресенье

Финалы в отдельных видах упражнений

11.00 – Упражнения с обручем

11.35 – Упражнения с мячом

12.10 – Групповые упражнения с 5 обручами

13.16 – Упражнения с булавами

13.51 – Упражнения с лентой

14.26 – Групповые упражнения с 3 лентами и 2 мячами

15.30 – Гала