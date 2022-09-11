Художественная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: что ждать и где смотреть

14-18 сентября в столице Болгарии состоится чемпионат мира 2022 года по художественной гимнастике. Смотреть трансляции турнира вы можете и на olympics.com.

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Чемпионат мира — 2022 является первым в серии турниров, являющихся квалификацией на Олимпийские игры 2024 в этом виде спорта. Гимнастки, занявшие первые три места в личном и групповом зачете в многоборье, завоюют для своих стран право выступить на главном старте четырехлетия.

Напомним, что по решению Международной федерации гимнастики спортсменки, представляющие Россию и Беларусь, не примут участия в турнире. Так что во всех видах мы увидим новых обладательниц титула. Лишь в одном из видов группового турнира команда Италии будет защищать свои титул: в 2021-м она выиграла ЧМ в упражнениях с 3 обручами и 4 булавами.

В личном многоборье борьба за золото, скорее всего, развернется между действующей чемпионкой Европы в этом виде Дарьей Атаманов из Израиля, победительницей общего зачета Кубка мира 2022 Софией Раффаэли из Италии и двукратным серебряным призером чемпионата Европы в многоборье Боряной Калейн из Болгарии. Не стоит списывать со счетов и Стиляну Николову, бронзового призера первенства континента 2022 года в многоборье, а также Викторию Оноприенко из Украины, ставшую пятой на ЧМ-2021.

В пользу Атаманов говорит ее победа в многоборье на чемпионате Старого Света в июне, а также две победы на Всемирных играх в июле. Правда, неизвестно, как на Дарье отразится факт того, что выступление на первенстве планеты будет для нее дебютным. Кроме того, возможно на гимнастку будет давить титул, приобретенный три месяца назад. София Раффаэли как раз не справилась в Тель-Авиве с выступлением в ранге лидера общего зачета Кубка мира во всех дисциплинах. После этого были сделаны выводы, и на этапе Мирового Кубка вызова в Клуж-Напоке в конце августа итальянка выиграла многоборье с преимуществом в огромные 6 баллов над ставшей второй Николовой. К тому же София – единственная из участниц чемпионата мира — 2022, у кого есть медаль подобного турнира. Год назад в Китакюсю она завоевала бронзу в упражнениях с обручем. Будет стремиться к успеху у себя дома Боряна Калейн. Несмотря на победы на этапах Кубка мира и в отдельных упражнениях на чемпионате Европы у лидера сборной Болгарии нет медалей мирового первенства. В 2021-м в многоборье она остановилась в шаге от пьедестала, а на Олимпийских играх была пятой. У Боряны большой опыт выступлений на крупных турнирах в отличие от других гимнасток, претендующих на награды, а также ей обеспечена поддержка зала. Кроме того, кажется, Калейн восстановилась от повреждений, влиявших на ее выступления на предыдущих турнирах.

В турнире групп бронзовые призеры Олимпийских игр 2020 из Италии будут стремиться выиграть титул в многоборье и в отдельных упражнениях, а также взять реванш у команды Израиля за победу в многоборье чемпионата Европы. Новый состав сборной Болгарии будет доказывать дома, что является достойной сменой олимпийским чемпионкам — 2020.

Чемпионат мира по художественной гимнастике 2022. София, Болгария

Расписание

Время – московское.

14 сентября, среда

09.30 Квалификация. Обруч и мяч. Группа А

12.00 Квалификация. Обруч и мяч. Группа B

14.45 Квалификация. Обруч и мяч. Группа C

17.10 Квалификация. Обруч и мяч. Группа D

20.20 Церемония открытия

21.00 Финал. Обруч

21.32 Финал. Мяч

15 сентября, четверг

09.30 Квалификация. Булавы и лента. Группа B

11.45 Квалификация. Булавы и лента. Группа A

14.45 Квалификация. Булавы и лента. Группа D

17.10 Квалификация. Булавы и лента. Группа C

21.00 Финал. Булавы

21.32 Финал. Лента

16 сентября, пятница

14.30 Групповое многоборье. 5 обручей, 3 ленты и 2 мяча. Группа A

17.00 Групповое многоборье. 5 обручей, 3 ленты и 2 мяча. Группа B

17 сентября, суббота

14.45 Личное многоборье. Группа B (10-18 места по итогам квалификации)

17.15 Личное многоборье. Группа A (1-9 места по итогам квалификации)

18 сентября, воскресенье

15.03 Группы. Финал. 5 обручей

15.50 Группы. Финал. 3 ленты и 2 мяча

17.00 Гала

Официальный сайт чемпионата мира по художественной гимнастике — 2022.

Трансляция турнира будет доступна на каналах болгарского ТВ BNT 1 и BNT 3.