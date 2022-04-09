Как сила спорта помогает украинским гимнастам

Было бы просто не обращать внимание на обстоятельства, при которых 18-летний гимнаст Илья Ковтун продолжает тренироваться и выступать на международных соревнованиях.

Украинский парень – одна из восходящих звезд гимнастики. После 11-го места на Олимпиаде-2020 в Токио, он завоевал бронзовую медаль в многоборье на ЧМ-2021.

За последние полтора месяца Ковтун стал первым в упражнениях на параллельных брусьях на этапах Кубка мира в Котбусе, Дохе, Каире и Баку.

Тем временем на родине гимнаста родные и соотечественники борются за свою жизнь.

«Все знают какая ситуация у нас на родине, – написал Ковтун в своем посте Instagram 2 марта во время этапа Кубка мира в Дохе. – В Украине уже семь дней идет война».

«Мы все переживаем за наших родных и близких, и за нашу страну! Мы будем сражаться на своей арене! И покажем, что Украина не сдается!».

Ковтун лишь один из многих примеров стойкости, когда война не в силах сломать характер. Спортсен старается использовать происходящее в качестве дополнительного источника мотивации, чтобы с помощью спорта мир не забывал о его стране.

Помимо эмоционального напряжения, Ковтун и вся украинская делегация столкнулись с логистическими трудностями. После участия в двух соревнования, они должны были вернуться в начале марта домой.

Вместо этого они остались в Дохе дольше, чем планировалось, продолжая тренировки за счет организаторов.

«Просить о помощи нам никого не приходится. Очень много стран мира, федерации, тренеры, спортсмены и простые люди предлагают нам помощь. Выходят на нас через социальные сети, через знакомых, – рассказала один из тренеров Ковтуна Ирина Надюк в интервью, переведенном Gymnovosti. – Нам предлагают возможность тренироваться за границей, крышу над головой, организовать учебно-тренировочный процесс, а также устраивают семьи спортсменов».

Международный олимпийский комитет не остался в стороне и уже выделил более 2 млн долларов в Фонд солидарности, созданный в этом году для Национального олимпийского комитета Украины. Так 1 миллион долларов МОК выделил в рамках программы «Олимпийская солидарность», 500 000 поступило от Европейских олимпийских комитетов, остальную сумму внесли другие члены олимпийского сообщества.

«В столь тяжелое время приятно слышать о большом прогрессе, которого добилась оперативная группа по поддержке спортсменов и олимпийцев из Украины, – сказал президент МОК Томас Бах о рабочей группе для сбора и распределения средств Фонда солидарности. – Впечатляет то единодушие, с которым все олимпийское сообщество объединилось, чтобы оказать столь необходимую помощь».

Еще один пример поддержки – Анастасия Бачинская, украинская гимнастка, которая не попала в состав сборной на Кубок мира. Бронзовой призерке юношеских Олимпийских игр-2018 в многоборье и вольных упражнениях предоставили убежище во Франции.

Бачинская и ее семья уехали из Украины в город Бокер, приняв предложение от клуба Gym Flip, за который гимнастка выступала ранее.

«Здесь нас очень хорошо приняли, – рассказывает Наталья Бачинская, мать Анастасии, в интервью Midi Libre. – Мы и мечтать не могли о таком теплом, человеческом отношении».

Несмотря на то, что война продолжается, то же человеческое отношение демонстрирует Ковтун.

«Я за мир на Земле, ­– говорит гимнаст в интервью International Gymnast . – Призываю уважать и поддерживать друг друга, воплощать в жизнь добрые намерения. Низкий поклон всему миру и каждому в отдельности за поддержку моей родины, нашей Украины. Добро и справедливость обязательно победят зло и безумие».