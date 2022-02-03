Как смотреть шорт-трек на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине

Соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине включают в себя девять дисциплин, включая смешанную командную эстафету, которая дебютирует на Олимпийских играх.

Соревнования на Играх запланированы на период с 5 по 16 февраля 2022 года.

Соревнования по шорт-треку в Пекине-2022

Всего на зимних Олимпийских играх в шорт-треке будет представлено девять дисциплин: четыре для мужчин, четыре для женщин и смешанные командные соревнования.

Мужчины: 500 м, 1000 м, 1500 м, 5000 м командная эстафета

Женщины: 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м командная эстафета

Смешанная командная эстафета

Смешанная командная эстафета дебютирует на Олимпийских играх после включения в программу Кубка мира по шорт-треку в сезоне 2018/19. Соревнования состоят из забега на 2000 м, в котором четыре конькобежца преодолевают 18 кругов.

Каждый спортсмен соревнуется дважды в следующем порядке: женщина-женщина-мужчина-мужчина-женщина-женщина-мужчина-мужчина.

Звезды шорт-трека, за которыми стоит следить на соревнованиях в Пекине-2022

Арианна Фонтана, действующая олимпийская чемпионка на дистанции 500 метров среди женщин, находится всего в одной медали от статуса самой успешной спортсменки в ​​истории Олимпийских игр по шорт-треку. Итальянка завоевала золото в забеге на 500 м, серебро в эстафете на 3000 м и бронзу на дистанции 1000 м на Играх в Пхенчхане-2018, всего положив в копилку восемь медалей в четырех Играх.

Голландская 23-летняя фаворитка Сюзанне Схюлтинг будет претендовать на несколько медалей после того, как она завоевала золото во всех дисциплинах Чемпионата мира 2021 года. Схюлтинг (которая также выиграла 1000 м в Пхенчхане) может и не добьется такого же результата в Пекине, но нет сомнений, что она будет в числе фаворитов на медали – независимо от того, в каких соревнованиях она участвует.

Среди мужчин олимпийский чемпион 2018 года на дистанции 500 метров и мировой рекордсмен У Дацзин (Китай)будет стараться защитить свой титул. Он также выиграл серебро со своими товарищами по команде в эстафете 5000 метров на Играх 2018 года.

Братья Шаолинь Шандор и Шаоанг Лю (Венгрия) (члены венгерской команды, победившей в Пхенчхане на эстафете на 5000 м) также серьезные соперники. Шаолинь выиграл на дистанции 1000 м и стал вторым после брата в общем зачете на чемпионате мира 2021 года, а Шаоанг завоевал золото на дистанции 500 м и серебро на 1000 м. Оба также выиграли серебро в составе сборной Венгрии на дистанции 5000 метров на этих соревнованиях.

Расписание соревнований по шорт-треку в Пекине-2022

Место проведения: Столичный дворец спорта

(Указано местное время, UTC+8)

5 февраля

19:00 – Женщины, 500 м ­­– Раунды

19:38 – Мужчины, 1000 м – Раунды

20:23 – Смешанная эстафета ­– 1/4 финала

20:53 – Смешанная командная эстафета – Полуфиналы

21:18 – Смешанная командная эстафета – Финал B

21:26 – Смешанная командная эстафета – Финал А

7 февраля

19:30 – Женщины, 500 м – 1/4 финала

19:44 – Мужчины, 1000 м – 1/4 финала

20:13 – Женщины, 500 м – Полуфиналы

20:20 – Мужчины, 1000 м – Полуфиналы

20:41 – Женщины, 500 м – Финал B

20:46 – Женщины, 500 м – Финал А

20:52 – Мужчины, 1000 м – Финал B

20:58 – Мужчины, 1000 м – Финал А

9 февраля

19:00 – Мужчины, 1500 м – 1/4 финала

19:44 – Женщины, 1000 м – Раунды

20:29 – Мужчины, 1500 м – Полуфиналы

20:45 – Женщины, эстафета 3000 м – Полуфиналы

21:13 – Мужчины, 1500 м – Финал B

21:20 – Мужчины, 1500 м – Финал А

11 февраля

19:00 – 1000 м, женщины – 1/4 финала

19:18 – Мужчины, 500 м – Раунды

19:55 – Женщины, 1000 м – Полуфиналы

20:04 – Мужчины, эстафета 5000 м – Полуфиналы

20:37 – Женщины, 1000 м – Финал B

20:43 – Женщины, 1000 м – Финал А

13 февраля

19:00 – Мужчины, 500 м – 1/4 финала

19:27 – Мужчины, 500 м – Полуфиналы

19:35 – Женщины, эстафета 3000 м – Финал B

19:44 – Женщины, эстафета 3000 м – Финал А

20:09 – Мужчины, 500 м – Финал B

20:14 – Мужчины, 500 м – Финал А

16 февраля

19:30 – Женщины, 1500 м – 1/4 финала

20:15 – Женщины, 1500 м – Полуфиналы

20:32 – Мужчины, эстафета 5000 м – Финал B

20:44 – Мужчины, эстафета 5000 м – Финал А

21:11 – Женщины, 1500 м – Финал B

21:18 – Женщины, 1500 м – Финал А

Как смотреть шорт-трек в Пекине-2022

Шорт-трек — непредсказуемый вид спорта, в котором спортсмены постоянно борются за позицию. Неудивительно, что в ходе двух последних зимних Олимпийских игр (Сочи-2014, Пхенчхан-2018) ни один конькобежец не смог успешно защитить свой титул, за исключением женской команды Республики Корея в эстафете на 3000 метров.

В отличие от конькобежного спорта, в шорт-треке спортсмены соревнуются друг с другом в течение серии раундов. При этом учитывается позиция, поскольку финиширующие первыми проходят в следующие раунды. Обычно в каждой гонке соревнуются от четырех до шести спортсменов, начиная с раундов, за которыми следуют четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

В шорт-треке спортсмены носят шлемы, так как риск падения намного выше, чем в конькобежном спорте. Стратегия имеет ключевое значение, особенно на более длинных дистанциях, поскольку спортсмены должны решать, следует ли идти впереди, чтобы избежать опасности столкновения, или оставаться позади и беречь силы.