Как смотреть лыжное двоеборье на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине

На зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине выступят 55 двоеборцев. В соревнованиях участвуют только мужчины.

Как можно догадаться по названию, этот вид спорта состоит из двух дисциплин. Сперва спортсмены прыгают с трамплина, затем в тот же день бегут лыжную гонку. Вас ждут захватывающие дух прыжки и увлекательные гонки преследования.

Мы составили полное расписание соревнований и путеводитель, как смотреть лыжное двоеборье в Пекине.

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Дисциплины лыжного двоеборья на Олимпиаде-2022 в Пекине

На Играх-2022 в Пекине будут разыграны три комплекта наград по лыжному двоеборью: большой трамплин/гонка на 10км (личный зачет), нормальный трамплин/гонка на 10км (личный зачет) и большой трамплин/эстафета 4х5км (командный зачет).

Все три дисциплины состоят из прыжков с трамплина и лыжной гонки. В командном зачете четыре спортсмена из каждой сборной прыгают с большого трамплина, а затем бегут эстафету – четыре этапа по 5 километров.

Лыжное двоеборье входит в программу Игр с самой первой зимней Олимпиады 1924 года. Это единственный вид спорта на зимних Играх, в котором соревнуются только мужчины.

Звезды лыжного двоеборья Пекина-2022, за которыми нужно следить

Смогут ли восходящие звезды омрачить праздник ветеранам – легендарному немцу Эрику Френцелю и представителю Японии Акито Ватабэ?

С шестью олимпийскими медалями Френцель считается одним из величайших двоеборцев всех времен. В Пекине он может добиться исторического достижения – стать первым, кто завоюет четыре золотых медали в двоеборье на Олимпийских играх.

В Пхенчхане в 2018 году семикратный чемпион мира взял два золота. Он помог сборной Германии победить в командном зачете (БТ/4х5км) и занял первое место в индивидуальном (НТ/10км). Также в его активе бронза в индивидуальном зачете (БТ/10км).

Участник четырех Олимпиад Ватабэ финишировал вторым вслед за Френцелем в индивидуальном зачете (НТ/10км) в Сочи в 2014 году и в Пхенчхане в 2018 году. Он надеется прервать гегемонию немца и с четвертой попытки добыть олимпийское золото.

Главным фаворитом выглядит норвежец Ярл Магнус Риибер, если он сможет перенести свою нынешнюю форму на Олимпийские игры. Риибер был практически безупречен зимой на этапах Кубка мира, а также отстоял титул на нормальном трамплине на чемпионате мира-2021.

Норвежец составит конкуренцию представителю Германии Йоханнесу Ридцеку, который постарается защитить олимпийское золото на большом трамплине. В этой дисциплине в числе фаворитов и 20-летний австриец Йоханнес Лампартер, который победил на ЧМ-2021.

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Расписание лыжного двоеборья на Олимпиаде-2022 в Пекине

Стадион: Национальный центр прыжков с трамплина и Национальный лыжный центр, Чжанцзякоу

(Все время пекинское, UTC+8)

9 февраля

16:00 Нормальный трамплин/10км (личный зачет), прыжки с трамплина

19:00 Нормальный трамплин/10км (личный зачет), лыжная гонка

15 февраля

16:00 Большой трамплин/10км (личный зачет), прыжки с трамплина

19:00 Большой трамплин/10км (личный зачет), лыжная гонка

17 февраля

16:00 Большой трамплин/4х5км (командный зачет), прыжки с трамплина

19:00 Большой трамплин/4х5км (командный зачет), лыжная гонка

Как смотреть лыжное двоеборье на Олимпиаде-2022 в Пекине

Чтобы достичь высочайшего уровня, двоеборцы должны в совершенстве освоить два разных вида спорта. Поклонники адреналина и любители испытаний на выносливость сперва прыгают на лыжах с трамплина, а затем в этот же день бегут лыжную гонку на 10 километров.

«Все дело в балансе между прыжками с трамплина, в которых нет ничего нормального, ведь ни один нормальный человек не станет прыгать с горы, и беге на лыжах, где нужны совершенно другие качества», - сказал в беседе с Olympics.com трехкратный олимпийский чемпион Феликс Готтвальд.

«В лыжных гонках на первый план выходит выносливость, ее можно повысить изнурительными тренировками. Прыжки с трамплина – это техническая дисциплина, где необходимо вовремя активировать быстрые мышцы. Но самое интересное – найти баланс между двумя дисциплинами».

В прыжках с трамплина спортсмены получают очки за дальность и технику. По итогам прыжков определяется порядок старта в лыжной гонке. Перед гонкой преследования оценки за прыжки пересчитываются в секунды отставания по системе Гундерсена – одно очко равняется четырем секундам.

Победитель прыжковой части начинает гонку преследования первым. Остальные стартуют за ним, каждый со своим отставанием.

Френцель, который занимается лыжным двоеборьем с пяти лет, любит не только разные дисциплины в рамках одного вида спорта, но и возможность всегда иметь второй шанс.

«Когда ты хорошо прыгнул, ты можешь тактически грамотно провести лыжную гонку», – объяснил спортсмен в интервью Olympics.com.

«А если прыжок не получился, у тебя все равно будет шанс улучшить позиции. Нужно просто отдать все силы на лыжне и надеяться, что покажешь хороший итоговый результат. У тебя есть возможность превратить не самый хороший день в куда более удачный».

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