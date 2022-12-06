Хорватия – Бразилия. Четвертьфинал: что ждать и где смотреть

9 декабря на чемпионате мира — 2022 в Катаре в 1/4 финала сыграют сборные Хорватии и Бразилии: вся информация о матче
В пятницу, 9 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут два первых матча 1/4 финала. Откроет данную стадию игра сборных Хорватии и Бразилии.
Olympics представляет анонс первого четвертьфинала чемпионата мира 2022 года.
Хорватия и Бразилия по разному прошли 1/8 финала. Европейская сборная играла против Японии и дотянула до серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии одиннадцатиметровых удачливее оказались хорваты, выиграв - 3:1. Бразилия точно затратила меньше сил в первом раунде плей-офф. Команда Тите забила четыре мяча сборной Республики Корея уже в первом тайме, поэтому вторая половина встречи превратилась в формальность. В концовке игры главный тренер даже выпустил третьего вратаря Вевертона, чтобы каждый игрок из заявки бразильцев поучаствовал в чемпионате мира.
Хорватия и Бразилия на чемпионатах мира встречались дважды, и оба раза победу одержали южноамерканцы. В 2006 году команды попали в одну группу, и в основе бразильцев на матч второго тура вышли все звезды – Дида, Роберто Карлос, Роналдиньо, Кака и Роналдо. Итог – победа Бразилии, благодаря голу Кака на 44-й минуте. В итоге действующие на тот момент чемпионы мира вышли в плей-офф с первого места, Хорватия же не преодолела барьер групповой стадии.
Следующей встречи пришлось ждать 8 лет. Команды сыграли только в 2014-м году, и снова на групповом этапе, причем статус у встречи был особый - это был матч открытия домашнего для Бразилии чемпионата мира. В красивой игре, изобиловшей острыми моментами, хозяева победили - 3:1. Два мяча на счету Неймара, один у Оскара. Еще один гол бразилец Марсело забил в свои ворота.
Интересно, что четвертьфинал – точно не самая любимая стадия для сборной Бразилии. После 2002 года, когда она завоевала свой последний на данный момент титул, команда вылетела на этом этапе в трех из четырех случаев. Так было в 2006-м, 2010-м и 2018-м. Только на домашнем чемпионате мира бразильцы смогли выйти в полуфинал, но лучше бы этого не делали - тогда не случились бы кошмарные 1:7 от Германии.
В 2018-м бразильцы в 1/4 финала играли с Бельгией. Большую часть матча они владели преимуществом, но в итоге уступили 1:2, а Неймар в слезах рухнул на газон после финального свистка. Сейчас бразильский нападающий вернулся в строй после травмы и уже забил корейцам. Ему остался всего один гол до рекорда Пеле. И, конечно, Неймару хочется превзойти достижения легенды как можно быстрее.
Для хорватов место в плей-офф в принципе не самое частое явление. Они выходят туда только третий раз в истории. Но в обоих предыдущих случаях неизменно добирались до призовых мест – в 1998-м до бронзы, а 2018-м до серебра.
Матч Хорватия – Бразилия в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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