Хорватия – Бразилия. Четвертьфинал: что ждать и где смотреть

В пятницу, 9 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут два первых матча 1/4 финала. Откроет данную стадию игра сборных Хорватии и Бразилии.

Хорватия – Бразилия. 1/4 финала. 9 декабря. Начало в 18:00 мск. Стадион «Эдьюкейшн Сити»

Хорватия и Бразилия по разному прошли 1/8 финала. Европейская сборная играла против Японии и дотянула до серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии одиннадцатиметровых удачливее оказались хорваты, выиграв - 3:1. Бразилия точно затратила меньше сил в первом раунде плей-офф. Команда Тите забила четыре мяча сборной Республики Корея уже в первом тайме, поэтому вторая половина встречи превратилась в формальность. В концовке игры главный тренер даже выпустил третьего вратаря Вевертона, чтобы каждый игрок из заявки бразильцев поучаствовал в чемпионате мира.

Хорватия и Бразилия на чемпионатах мира встречались дважды, и оба раза победу одержали южноамерканцы. В 2006 году команды попали в одну группу, и в основе бразильцев на матч второго тура вышли все звезды – Дида, Роберто Карлос, Роналдиньо, Кака и Роналдо. Итог – победа Бразилии, благодаря голу Кака на 44-й минуте. В итоге действующие на тот момент чемпионы мира вышли в плей-офф с первого места, Хорватия же не преодолела барьер групповой стадии.

Следующей встречи пришлось ждать 8 лет. Команды сыграли только в 2014-м году, и снова на групповом этапе, причем статус у встречи был особый - это был матч открытия домашнего для Бразилии чемпионата мира. В красивой игре, изобиловшей острыми моментами, хозяева победили - 3:1. Два мяча на счету Неймара, один у Оскара. Еще один гол бразилец Марсело забил в свои ворота.