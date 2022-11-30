Хорватия – Бельгия: что ждать и где смотреть

В двенадцатый игровой день чемпионата мира по футболу пройдут четыре матча, в которых продолжат определяться пары 1/8 финала турнира. 1 декабря завершат борьбу за выход в плей-офф сборные из группы F. Встречи начнутся в 18:00. Olympics представляет анонс матча Хорватия – Бельгия.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Хорватия – Бельгия. Группа F. Начало в 18:00 мск. Стадион «Ахмед бин Али»

Сборная Бельгии – пока одно из главных разочарований группового этапа. Действующие бронзовые призеры чемпионата мира с большим трудом обыграли Канаду – на данный момент аутсайдера группы, а затем и по счету, и по игре уступили сборной Марокко. Конечно, шансы на выход у них по-прежнему есть, однако эксперты справедливо упрекают команду за отсутствие содержательной игры в атаке. При этом сами футболисты обмениваются в адрес друг друга колкостями: Ян Вертонген назвал атаку команды слишком старой, а Эден Азар сообщил, что защита слишком медленная.

У соперника бельгийцев - команды Хорватии - после двух туров четыре очка. Несмотря на текущее лидерство, финалисты предыдущего чемпионата мира пока не гарантировали себе место в плей-офф. Ведь в случае своего поражения от Бельгии и победы Марокко над Канадой, они пролетят мимо 1/8 финала. Так что в предстоящей игре хорватам необходимо побеждать или играть вничью, чтобы не волноваться о своем проходе в следующую стадию. В матче с Канадой команда Златко Далича показала, что ее рано списывать со счетов - несмотря на довольно большой средний возраст лидеров.

Где смотреть?

Все матчи 1 декабря в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч. Страна». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.