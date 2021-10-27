Хоккей. НХЛ. Лучший старт сезона в карьере Овечкина. «Вашингтон» - «Детройт»: чего ждать, где смотреть 

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2021/22 в гости к «Вашингтону» приезжает «Детройт», который продолжает глобальную перестройку и на старте сезона является одной из самых «веселых» команд лиги. «Детройт» то пропускает 6 шайб, то забивает столько же, а в матче с «Тампой» ему и вовсе удалось и то, и другое. Можно считать, что эта команда – почти идеальный соперник для пополнения снайперского счета лидеров «Вашингтона».

Новости команд

Предыдущий матч «Вашингтона» против «Оттавы» тоже получился сверхрезультативным, и в нем было заброшено 12 шайб (7:5 в пользу «Кэпиталс»), причем две из них – на счету Александра Овечкина. «Вашингтон» на старте сезона тоже радует замысловатыми сюжетами своих игр – против «Оттавы» он вел 4:1, позволил соперникам сравнять счет, но потом уверенно довел дело до победы, благодаря дублю Овечкина и хет-трику Тиджея Оши. В итоге на данный момент у «Вашингтона» четыре победы в шести матчах, причем команда набирает очки во всех сыгранных встречах, так как оба поражения случились только в овертаймах.

«Детройт» тоже подходит к предстоящему матчу в хорошем настроении, благодаря добытой два дня назад победе над «Чикаго» (6:3). И пусть этого соперника в дебюте сезона обыгрывают вообще абсолютно все, но у «Детройта» есть дополнительный повод для оптимизма. В команде явно вырисовывается очень перспективное первое звено – Дилан Ларкин – Тайлер Бертуцци – Лукас Реймонд. На троих в сезоне у них уже 23 результативных балла, а 19-летний швед Реймонд в матче с «Чикаго» оформил свой первый хет-трик в НХЛ.

Российские игроки

Дубль Александра Овечкина в игре с «Оттавой» позволил ему набрать на старте сезона уже 12 очков (7+5), и на данный момент в списке бомбардиров лиги капитан «Вашингтона» занимает второе место, уступая только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона», в активе которого 13 баллов (6+7). Теперь у Овечкина 737 заброшенных шайб за карьеру, и отставание от занимающего в истории НХЛ четвертое место Бретта Халла сократилось до четырех голов.

Евгений Кузнецов в предыдущей игре очков не набрал, но все равно с 4 голами и 5 передачами находится на втором месте среди самых результативных игроков «Вашингтона». Илья Самсонов провел с «Оттавой» свой третий матч в сезоне и продолжает конкурентную борьбу с Витеком Ванечеком за место основного голкипера «Вашингтона». Пока шансы чеха в ней смотрятся предпочтительнее, и, несмотря на победу, 5 пропущенных шайб Самсонова вряд ли могут его порадовать. Защитник Дмитрий Орлов во всех матчах сезона проводит на льду около 20 минут игрового времени и имеет отличный «показатель полезности» - «+6».

При очевидных проблемах команды ОКР с центральными нападающими выступающий за «Детройт» Владислав Наместников по-прежнему имеет шансы выступить на Играх в Пекине. Но для этого ему очень нужно проявлять себя по ходу регулярного чемпионата. Пока это отчасти удается – в игре с «Чикаго» Наместников забросил уже третью свою шайбу в сезоне, и теперь в его активе 4 результативных балла (3+1).

Три интересных факта

- Александр Овечкин в 36 лет выдал лучший старт за всю свою карьеру в НХЛ. Столько же набранных очков после шести первых матчей (12) было у него только в сезоне-2009/10, но тогда заброшенных шайб оказалось лишь 5.

- Российские хоккеисты в «Вашингтоне» пока набирают в среднем больше четырех баллов за матч, и пока в их активе 25 очков: у Овечкина – 12 (7+5), у Кузнецова – 9 (4+5), у Орлова – 4 (1+3).

- Лукас Реймонд из «Детройта» является пока с 7 баллами (4+3) абсолютно лучшим в списке новичков НХЛ нынешнего сезона, на два очка опережая всех преследователей, в числе которых есть и его одноклубник Мориц Зайдер.

Прямая трансляция матча «Вашингтон» - «Детройт» - 28 октября в 02:00 (время московское) на сервисах "Яндекс.Спорт" и Wink.

В Белоруссии, Украине и Казахстане трансляции матчей НХЛ - на канале Setanta.Sport

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