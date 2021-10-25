Хоккей. Травма Кучерова, Бобровский, Шестеркин и Сорокин «в огне». Главные события недели в НХЛ 

Olympics оценивает основные итоги второй недели сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) для потенциальных кандидатов в сборную ОКР на Игры в Пекине.

Главные события недели (18-24 октября)

Игорь Шестеркин («Рейнджерс») помогает своей команде одержать три победы подряд и выходит на первое место по проценту отраженных бросков (95,4%) среди всех вратарей лиги, сыгравших более одного матча;

голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин проводит две сухих матча за два дня – против «Аризоны» (3:0) и «Вегаса» (2:0);

Александр Овечкин («Вашингтон») забрасывает шайбы в ворота «Коламбуса» и «Калгари» и доводит до 735 количество своих голов в НХЛ (до четвертого места Бретта Халла в истории бомбардиров лиги ему остается всего 6 шайб);

форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов набирают в трех матчах недели 5 (2+3) и 6 (4+2) баллов за результативность, соответственно, и входят в текущую десятку лучших бомбардиров лиги (у Овечкина 10 очков, у Кузнецова – 9, а лидирует Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» с 13 баллами);

Сергей Бобровский помогает «Флориде» довести до 5 побед рекордную в истории клуба серию выигрышей на старте сезона, а победа над «Колорадо» (4:1) становится для него 300-й за карьеру в НХЛ;

«Тампа» вносит Никиту Кучерова в долгосрочный список травмированных игроков, и сроки его возвращения на лед оцениваются интервалом от 6 до 10 недель;

Кирилл Капризов («Миннесота») делает ассистентский хет-трик в матче с «Виннипегом», набирая уже 5 результативных передач в стартовых играх чемпионата – правда, остается пока без заброшенных шайб;

нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забивает победный гол в овертайме встречи с «Лос-Анджелесом» и признается второй звездой матча;

Евгений Малкин («Питтсбург») 19 октября проводит первую после операции индивидуальную тренировку на льду, и его участие в матчах ожидается в декабре;

форвард «Каролины» Андрей Свечников забрасывает шайбу в ворота «Монреаля», делает две результативные передачи в матче с «Коламбусом» и с 7 баллами (4+3) выходит в лидеры своей команды по набранным очкам, помогая «Каролине» одержать рекордные 4 победы подряд на старте сезона.

Самые интересные матчи предстоящей недели (25–31 октября)

27.10 2:00 «Питтсбург» - «Тампа» («Питтсбург» без Малкина, «Тампа» без Кучерова – как командам удастся справиться со своими потерями?)

27.10 5:00 «Миннесота» – «Ванкувер» (встреча двух бывших капитанов молодежных сборных России: Кириллу Капризову пора забросить первую шайбу в сезоне, а Василий Подколзин, хоть уже открыл счет своим голам, но пока только адаптируется в «Ванкувере»)

28.10 2:00 «Вашингтон» – «Детройт» (Александр Овечкин продолжает свою погоню за рекордами, а в обновленном «Детройте» на старте сезона очень неплохо смотрится Владислав Наместников, забросивший уже 3 шайбы)

29.10 2:00 «Сент-Луис» – «Колорадо» (после завершения дисквалификации Павла Бучневича в «Сент-Луисе» вновь могут выйти на лед сразу 4 российских форварда, и матч принципиальных соперников по Центральному дивизиону должен получиться по-настоящему горячим)

31.10 2:00 «Бостон» – «Флорида» (продолжит ли удивлять на старте чемпионата клубными рекордами «Флорида» Сергея Бобровского?)

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