Хоккей. Сборная России уступила Финляндии «Кубок Первого канала»-2021

«Кубок Первого канала»-2021 по хоккею завершился 19 декабря матчем между сборными России и Финляндии, который оказался своеобразным финалом турнира - обе команды подошли к нему без поражений и именно в очной встрече решили судьбу главного приза. Основное время матча закончилось вничью – 2:2, а в овертайме роковым для российской команды оказался рискованный шаг тренерского штаба во главе с Алексеем Жамновым, заменившего вратаря на полевого игрока. В результате финский форвард Сакари Маннинен убежал к пустым воротам и забросил шайбу, которая принесла его команде главный трофей турнира.

Необходимость обязательно сыграть на результат на домашнем турнире явно не довлела над российской командой. Даже «титульный» статус матча с финнами не заставил ее тренеров отказаться от плановой ротации. Как накануне и говорил Алексей Жамнов, в заявке команды на эту встречу отсутствовал Вадим Шипачев, который в трех предыдущих играх с разными партнерами неизменно выходил в первом звене. В его отсутствие ударную атакующую тройку сборной России составили Никита Гусев, Михаил Григоренко и Павел Карнаухов. В первом периоде команда, как показалось, только нащупывала атакующие взаимодействия в новых сочетаниях. В итоге за 20 минут сборная России нанесла лишь четыре броска по воротам Харри Сятери, и ушла на перерыв, уступая в счете – на 19-й минуте финский нападающий Валттери Мереля удачно сыграл на пятачке.

По втором периоде игра пошла по совершенно иному сценарию, и целыми отрезками российская команда доминировала на льду, так что ответный гол Артема Минулина выглядел вполне логичным. Однако в заключительной трети матча необязательное удаление Александра Кадейкина позволило сборной Финляндии реализовать лишнего игрока и вновь выйти вперед. Отыгралась сборная России за три с половиной минуты до финальной сирены тоже в большинстве, хотя гол Вячеслава Войнова получился весьма спорным, и арбитры минут 10 принимали решение, не было ли в этом эпизоде помехи вратарю. В итоге свое первоначальное решение отменить гол судьи изменили, счет сравнялся – и судьбу «Кубка Первого канала» пришлось решать в овертайме в формате «три на три».

Дважды по ходу овертайма сборная России, завладев шайбой, меняла вратаря Ивана Федотова на четвертого полевого игрока, как в последнее время часто делает в Континентальной хоккейной лиге ЦСКА Сергея Федорова. Видимо, присутствие в тренерском штабе российской команды этого специалиста сказалось и на решении попробовать этот рискованный шаг в матче с командой Финляндии. Однако цена ошибки в данном случае была все-таки заметно выше, чем в овертайме встречи КХЛ. И риск тренерского штаба сборной России не оправдался – ошибка, и за 30 секунд до окончания овертайма в одиночестве убежавший к воротам Сакари Маннинен остановил на этой отметке таймер всего турнира.

- Посыл для замены в овертайме вратаря на полевого игрока был один: мы хотели выиграть. Все-таки буллиты – есть буллиты, - прокомментировал после матча это свое решение Алексей Жамнов. – Да, это был риск, но даже в этот момент при игре четыре на три мы имели шанс забить. Наверное, в решающий момент чуть сказалась потеря концентрации, все-таки мы проводили четвертый матч за пять дней. Сейчас ребята очень расстроились, но могу сказать, что по итогам всего турнира у меня нет претензий ни к одному хоккеисту.

- Сейчас мы ждем 10 января – это дедлайн, когда должно быть принято окончательное решение об участии в Олимпиаде игроков НХЛ, - сказал по окончании турнира менеджер сборной России Илья Ковальчук. – Вскоре я снова полечу в Северную Америку, там к этому времени должны вернуться на лед Никита Кучеров и Евгений Малкин, предстоит много других разговоров. Но ситуация остается неопределенной, поэтому еще перед нынешним турниром мы сказали хоккеистам, что многое зависит от них. И они сыграли хорошо, очень порадовали молодые игроки. И в целом лично я бы поставил команде за этот турнир твердую четверку.

Сборная Финляндии в третий раз в своей истории выиграла декабрьский хоккейный турнир в Москве, и второй раз – за то время, когда он проходит под названием «Кубок Первого канала» (правда, с момента ее предыдущей победы в Москве прошло уже 12 лет). Помимо главного трофея, на церемонии закрытия были вручены призы лучшим игрокам турнира. Два индивидуальных приза достались хоккеистам сборной России: лучшим вратарем был признан Иван Федотов, а лучшим нападающим Вадим Шипачев. Правда, по иронии судьбы по разным причинам именно их в момент, решивший судьбу турнира, на льду не оказалось.

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