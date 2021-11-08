Хоккей. Овечкин - в одной шайбе от Халла, в «Сент-Луисе» - русская тройка. Главные события недели в НХЛ 

Olympics оценивает основные итоги первой недели ноября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) для потенциальных кандидатов в сборную ОКР на Игры в Пекине.

Главные события недели (1-7 ноября)

Гол в ворота «Флориды» становится для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 740-м в регулярных чемпионатах НХЛ. До занимающего четвертое место в списке снайперов за всю историю лиги Бретта Халла Овечкину остается одна заброшенная шайба, до рекорда Уэйна Гретцки – 154;

«Сент-Луис» одерживает выездную победу над «Сан-Хосе», и в этом матче впервые выходит на лед «русская тройка» «Блюз»: Иван Барбашев - Павел Бучневич – Клим Костин;

голкипер Семен Варламов («Айлендерс»), пропустивший начало сезона из-за травмы, проводит в регулярном чемпионате первый матч против «Миннесоты» (2:5);

Кирилл Капризов («Миннесота») забрасывает две свои первые шайбы в сезоне и с 9 баллами (2+7) выходит в лидеры среди лучших бомбардиров своей команды;

вратарь «Флориды» Сергей Бобровский из-за повреждения не заканчивает матч с «Вашингтоном» и пропускает следующую встречу против «Каролины», но при этом на данный момент занимает второе место в лиге по проценту отраженных бросков (94,9%);

в игре с «Далласом» Василий Подколзин («Ванкувер») забрасывает свою третью шайбу в сезоне, которая становится для его команды победной;

защитник «Тампы» Михаил Сергачев получает двухматчевую дисквалификацию за грубый прием против нападающего «Торонто» Митча Марнера;

вратарь Илья Сорокин («Айлендерс») проводит против «Виннипега» третий сухой матч в сезоне и признается первой звездой встречи;

российские хоккеисты «Коламбуса» Егор Чинахов и Владислав Гавриков набирают 4 очка на двоих в матче с «Колорадо», и для Чинахова его две результативные передачи становятся первыми в НХЛ;

свою пятую шайбу в сезоне забрасывает форвард «Детройта» Владислав Наместников, подтверждая, что является реальным кандидатом на попадание в олимпийскую сборную;

14-е очко (7+7) набирает форвард «Каролины» Андрей Свечников, который является лучшим бомбардиром своей команды, начавшей сезон с 9 побед подряд.

Самые интересные матчи предстоящей недели (8–14 ноября)

9.11 3:00 «Рейнджерс» - «Флорида» (сумеет ли команда Артемия Панарина в матче с лидером сезона прервать серию из трех поражений подряд?)

10.11 3:00 «Тампа» – «Каролина» (лучший вратарь лиги Андрей Василевский против суперталантливой линии нападения одной из самых ярких команд на старте сезона)

12.11 3:30 «Детройт» – «Вашингтон» (в погоне Александра Овечкина за рекордами НХЛ его команде будет противостоять возрождающийся «Детройт» Владислава Наместникова)

14.11 3:00 «Тампа» - «Флорида» (принципиальное дерби штата Флорида может стать и противостоянием двух главных претендентов на вратарскую позицию в олимпийской сборной ОКР – Андрея Василевского и Сергея Бобровского)

14.11 4:00 «Даллас» - «Филадельфия» (в неплохо стартовавшей «Филадельфии» роль защитника Ивана Проворова стала чуть менее заметной, чем в прошлые годы, и в каждом матче – в том числе против «Далласа», за который выступают Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин – ему нужно подтверждать свой статус лидера команды).

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