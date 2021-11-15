Хоккей. Овечкин, Кузнецов и Орлов – 18 очков за 7 дней. Главные события недели в НХЛ 

Olympics оценивает основные итоги второй недели ноября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) для потенциальных кандидатов в сборную ОКР на Игры в Пекине.

Главные события недели (8-14 ноября)

Александр Овечкин («Вашингтон») в матче с «Коламбусом» забрасывает свою 742-ю шайбу и выходит на чистое четвертое место среди снайперов за всю историю НХЛ;

голкипер Сергей Бобровский («Флорида») возвращается на лед после травмы, терпит два своих первых поражения в сезоне (от «Питтсбурга» и «Тампы»), но при этом выходит на первое место среди всех вратарей лиги по проценту отраженных бросков (94,0%);

Евгений Кузнецов («Вашингтон») набирает 7 очков (1+6) в четырех матчах недели и с 20 баллами (6+14) входит в пятерку лучших бомбардиров лиги;

Дмитрий Орлов (Вашингтон») набирает на неделе 3 очка и доводит общее количество результативных баллов российских игроков своей команды за семь дней до 18 (4+14);

Артемий Панарин («Рейнджерс») делает дубль в матче со своим бывшим клубом – «Коламбусом», становится первой звездой встречи и с 15-ю очками (4+11) занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Рейнджерс»;

6 шайб забрасывают в четырех матчах недели российские форварды «Сент-Луиса» (Владимир Тарасенко – 3, Павел Бучневич – 2, Иван Барбашев – 1), при этом Тарасенко с 7-ю голами в сезоне становится лучшим снайпером «Блюз»;

Евгений Дадонов («Вегас») становится первой звездой матча с «Ванкувером», набрав три очка (два гола и результативная передача);

Андрей Свечников (Каролина») делает в трех матчах недели три результативных передачи и с 17 очками (7+10) остается лучшим бомбардиром в составе лидеров Столичного дивизиона;

Владислав Наместников («Детройт») делает дубль в матче с «Эдмонтоном», помогает своей команде одержать победу над одним из лидеров сезона и с 7-ю заброшенными шайбами становится вторым в списке снайперов своей команды;

защитник Артем Зуб («Оттава») в игре с «Питтсбургом» проводит на льду 27 минут и 46 секунд, что является для него лучшим результатом за всю карьеру в НХЛ;

в матче с «Оттавой» защитник «Калгари» Никита Задоров забрасывает свою вторую шайбу в сезоне и, закончив встречу с «показателем полезности» «+2», помогает своей команде с 8-ю победами закрепиться в зоне плей-офф;

Яков Тренин («Нэшвилл») забрасывает свою первую шайбу в сезоне, и при дефиците в лиге российских центрфорвардов его стабильность и средние 16 минут игрового времени в последних матчах можно рассматривать как заявку на попадание в Пекин.

Самые интересные матчи предстоящей недели (15–21 ноября)

17.11 6:00 «Вегас» - «Каролина» (на льду встретятся две, пожалуй, главные команды-сенсации старта сезона: «Вегас» - со знаком «минус», «Каролина» - со знаком «плюс»)

18.11 3:00 «Филадельфия» - «Тампа» (что покажут в очном противостоянии российские защитники – кандидаты в олимпийскую сборную Иван Проворов и Михаил Сергачев, и продолжит ли свои ноябрьские подвиги вратарь Андрей Василевский?)

19.11 3:00 «Торонто» – «Рейнджерс» (команда с целой россыпью звезд, претендующих на участие в Олимпиаде в составе сразу нескольких сборных, принимает Артемия Панарина, Игоря Шестеркина и их партнеров)

21.11 6:30 «Даллас» - «Сент-Луис» (если место Владимира Тарасенко в олимпийской сборной ОКР сомнению почти не подлежит, то у кого из остальных российских участников этого матча шансы выше - у Александра Радулова и Дениса Гурьянова, у Ивана Барбашева и Павла Бучневича, а, может, они есть даже у Антона Худобина и Клима Костина?)

21.11 6:30 «Сан-Хосе» - «Вашингтон» (Александру Овечкину предстоит первый почти за два года выезд на самый запад США и третья за неделю встреча с неплохо начавшими сезон клубами из Калифорнии)

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