Хоккей. НХЛ. Возвращение бомбардира Тарасенко. «Сент-Луис» - «Колорадо»: чего ждать, где смотреть 

После пяти побед на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2021/22 «Сент-Луис» примет одного из фаворитов Центрального дивизиона – «Колорадо», дела у которого на старте сезона совсем не ладятся.

Новости команд

Впервые в клубной истории «Сент-Луис» начал чемпионат с пяти побед подряд, и совсем не собирается останавливаться на этой отметке. Единственная неприятность в лагере клуба – попадание в COVID-протокол Райана О’Райли, сдавшего в начале этой недели положительный тест на коронавирус. Теперь двукратный чемпион мира в составе сборной Канады, обладатель Кубка Стэнли-2019 и приза самому ценному игроку победного для «Сент-Луиса» плей-офф пропустит, как минимум четыре матча. «Это не очень хорошие новости и для Райана, и для команды, но это и вызов. У нас хорошая глубина состава, и каждому просто нужно будет сделать в эти дни шаг вперед», - прокомментировал потерю О’Райли главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби. По той же причине не сможет команда рассчитывать в этой встрече и на Брендона Саада.

«Колорадо» находится перед этой игрой в прямо противоположной своему сопернику ситуации. Результат в дебюте сезона – почти провальный (лишь две победы в шести играх), но зато состав команды постепенно приобретает прежний вид. После возвращения Натана Маккиннона и окончания срока дисквалификации Габриэля Ландескога на прошлой неделе воссоединилась их ударная тройка с Микко Рантаненом. Правда, если в игре с «Тампой» это стало ключевым фактором, и именно они стали авторами всех голов своей команды, то предыдущая встреча с «Вегасом» оказалась неудачной для всего «Колорадо», включая его лидеров.

Российские игроки

Два гола форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко в игре против «Лос-Анджелеса» позволили ему стать первой звездой матча. «Тарасенко – прирожденный снайпер», - сказал про него после той встречи Крейг Беруби, и сейчас уже не хочется вспоминать, что в межсезонье Владимир вполне мог покинуть команду. После пяти встреч у него уже 6 результативных баллов (3+3). Отлично выглядят на старте сезона и другие российские форварды «Сент-Луиса» Иван Барбашев, набравший пять очков (3+2), и Клим Костин, открывший счет своим голам в НХЛ и имеющий 3 балла (2+1). Павел Бучневич отбыл свою двухматчевую дисквалификацию за грубый прием в игре с «Аризоной», и уже во встрече с «Лос-Анджелесом» русская четверка форвардов «Сент-Луиса» вышла на лед в полном составе.

За «Колорадо» российские хоккеисты в этот вечер не сыграют. Валерий Ничушкин получил травму в первом матче сезона против «Чикаго», уже начал тренироваться на льду, но, по словам главного тренера команды Джареда Беднара, «ему для полного восстановления еще потребуется несколько недель». А Михаил Мальцев после неудачного для себя матча с «Тампой» был вновь отправлен клубом в АХЛ.

Три интересных факта

- Впервые в истории НХЛ сразу четыре клуба начали сезон с пяти побед подряд – кроме «Сент-Луиса», это «Флорида», «Каролина» и «Эдмонтон».

- Дубль Владимира Тарасенко в матче с «Лос-Анджелесом» стал для него первым в регулярных чемпионатах НХЛ за 32 месяца – с 14 февраля 2019 года.

- Команды находятся на разных полюсах таблицы НХЛ по реализации большинства. У «Сент-Луиса» - второй показатель в лиге (37.5%), у «Колорадо – 30-й (9,1%).

Прямая трансляция матча «Сент-Луис» - «Колорадо» - 29 октября в 03:00 (время московское) на сервисах "Яндекс.Спорт" и Wink.

В Белоруссии, Украине и Казахстане трансляции матчей НХЛ - на канале Setanta.Sport

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