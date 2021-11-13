Хоккей. НХЛ. Василевский vs Бобровский. «Тампа» - «Флорида»: чего ждать, где смотреть 

Несмотря на поражения своих команд в предыдущих матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне 2021/22, оба российских голкипера показали просто потрясающую игру. И предстоящий матч в Тампе должен стать не только принципиальным дерби штата Флорида, но и фестивалем вратарского мастерства.

Новости команд

Этой игрой «Флорида» завершает четырехматчевую выездную серию, в которой команда потерпела на данный момент три поражения подряд. Правда, это совершенно не говорит о каком-то временном кризисе команды, по-прежнему сохраняющей за собой лидерство в Восточной конференции. Даже в проигранных матчах «Флорида» создавала у ворот соперника гораздо больше моментов, но где-то не выручил подменявший Сергея Бобровского молодой вратарь Спенсер Найт, а где-то просто чуть не повезло. В отличной форме находится на старте сезона капитан «Флориды» Александр Барков, набравший уже 15 очков (9+6).

«Тампа» в предыдущей встрече уступила в овертайме «Каролине», но, тем не менее, набирает очки уже в шести матчах подряд – четыре победы и два поражения за пределами основного времени. В списке травмированных команды Джона Купера, помимо Никиты Кучерова, находятся два важных защитника – Зак Богоссян и Эрик Чернак.

Российские игроки

Сергей Бобровский, пропустив ровно неделю после повреждения, полученного в игре с «Вашингтоном», вернулся на лед в предыдущем матче в Питтсбурге. «Флорида» проиграла в серии штрафных бросков, и это поражение стало для Бобровского первым в сезоне. Хотя провел он матч против «Питтсбурга» отлично, отразив 29 бросков по своим воротам и совершив несколько просто удивительных спасений. «Бобровский вернулся на тот уровень, на котором был до травмы. Именно он сохранял нас сегодня в игре, которая получилась весьма сумбурной», - прокомментировал игру вратаря исполняющий обязанности главного тренера «Флориды» Эндрю Брюнетт.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский был признан второй звездой предыдущей встречи с «Каролиной». В одном из эпизодов он около минуты защищал ворота своей команды даже без лезвия одного конька, когда «Тампа» оборонялась в меньшинстве в формате «3 на 5». Этот момент произвел впечатление даже на соперников. «Такое нечасто увидишь. Мы не знали, что говорят правила на этот счет, и нужно ли было остановить игру – так что были немного растеряны. Но Василевский и в этот момент показал, что он отличный вратарь, хотя все это и так прекрасно знают», - сказал финский нападающий «Каролины» Теумо Теравяйнен.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отбыл свою двухматчевую дисквалификацию и в игре с «Флоридой» должен вновь вернуться на лед.

Три интересных факта

- Сергей Бобровский находится на втором месте среди всех голкиперов лиги и по количеству пропущенных в среднем за игру шайб (1,73), и по проценту отраженных бросков (94,6)

- «Тампа» проиграла «Флориде» уже четыре подряд матча в регулярных чемпионатах (в том числе одну в нынешнем сезоне), зато выиграла со счетом 4-2 серию плей-офф в первом раунде прошлогоднего Кубка Стэнли

- За всю историю франшизы именно с «Флоридой» «Тампа» провела больше всего встреч в регулярных чемпионатах – 147 (количество побед в основное время: 65 у «Тампы» и 59 у «Флориды»).

Прямая трансляция матча «Тампа» - «Флорида» - 14 ноября в 03:00 (время московское) на сервисах «Яндекс.Спорт» и Wink.

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