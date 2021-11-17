Хоккей. НХЛ. Василевский снова в борьбе за «Везина Трофи». «Филадельфия» - «Тампа»: чего ждать, где смотреть 

После нескольких не слишком удачных матчей на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне 2021/22 голкипер «Тампы» и один из трех игроков сборной ОКР, попавших в список «неприкасаемых» участников Игр в Пекине, Андрей Василевский в последних встречах снова показывает свой привычный уровень игры. А привычный для него – это уровень одного из лучших вратарей НХЛ и явного кандидата на приз «Везина Трофи», вручаемого по итогам сезона лучшему голкиперу лиги. Подтвердить его Василевскому предстоит сегодня ночью в Филадельфии.

Новости команд

«Тампа» и «Филадельфия» подходят к очной встрече соседями по турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 14 матчах, соответственно, 19 и 18 очков. «Филадельфия» накануне обыграла в овертайме «Калгари», и в этом матче свою первую в сезоне шайбу забросил центрфорвард Кевин Хейз, пропустивший начало регулярного чемпионата из-за травмы. А вот защитник Райан Эллис, считающийся главным приобретением «Филадельфии» в межсезонье, по-прежнему испытывает проблемы. Пропустив почти месяц, он в субботу принял участие в единственном матче против «Далласа», после которого вновь оказался в списке травмированных.

Обладатели Кубка Стэнли явно находятся на этом отрезке сезона в хорошем игровом тонусе, набирая очки уже в восьми матчах подряд – шесть побед и два поражения в овертаймах. В отсутствие Никиты Кучерова, возвращение которого в строй ожидается к концу декабря, «Тампа» нашла баланс в действиях всех звеньев, каждое из которых вносит вклад в общую результативность – сразу у шести хоккеистов команды Джона Купера 10 и более результативных баллов.

Российские игроки

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов в игре с «Калгари» провел на льду 25 минут 22 секунды, и это стало для него третьим показателем в сезоне. В последних матчах он вновь выходит на лед и в меньшинстве, и в первой бригаде большинства, являясь абсолютным лидером по игровому времени среди всех игроков обороны «Филадельфии». Проворов, как и его соперник по предстоящему матчу Михаил Сергачев из «Тампы», являются наиболее очевидными среди защитников кандидатами на попадание в олимпийскую заявку сборной ОКР.

Вратарь Андрей Василевский был признан в «Тампе» лучшим игроком минувшей недели, и в значительной степени именно его блестящая игра стала ключевым фактором в победных матчах против принципиальных соперников – «Флориды» и «Айлендерс». Обладатель «Везина Трофи» сезона-2018/19 набрал отличную форму и вновь явно намерен побороться за главный вратарский приз лиги.

Три интересных факта

- Защитник «Филадельфии» Кит Яндл провел без перерыва уже 936 матчей НХЛ подряд, и эта его серия длится с марта 2009 года. До рекорда НХЛ в номинации «Железный человек», который был установлен Дугом Джарвисом еще в прошлом веке, Яндлу остается 28 игр.

- В семи матчах подряд вратарь «Тампы» Андрей Василевский пропускает не больше двух шайб за игру, отразив в этих встречах в среднем 94,7% бросков по своим воротам (195 из 206).

- С конца октября «Филадельфия» в строгой последовательности чередует победы и поражения, и в этом смысле состоявшаяся накануне победа над «Калгари» является тревожным статистическим фактом перед игрой с «Тампой».

Прямая трансляция матча «Филадельфия» - «Тампа» - 18 ноября в 03:00 (время московское) на сервисах «Яндекс.Спорт» и Wink.

В Белоруссии, Украине и Казахстане трансляции матчей НХЛ - на канале Setanta.Sport

Полный календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне 2021/22 и результаты сыгранных матчей смотрите здесь

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