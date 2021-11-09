Хоккей. НХЛ. Василевский и «Тампа» продолжают подъем. «Тампа» - «Каролина»: чего ждать, где смотреть 

После не слишком удачного начала регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне 2021/22 «Тампа» набирает очки уже в пяти встречах подряд – у команды Джона Купера на этом отрезке четыре победы и поражение от «Торонто» в овертайме.

Новости команд

После победы в предыдущем матче над «Оттавой» «Тампа» впервые в сезоне поднялась в зону плей-офф – правда, в том, что это довольно скоро произойдет, мало кто сомневался. Подъем «Тампы» наверняка продолжится, ведь встречей против «Каролины» обладатели Кубка Стэнли еще и начинают длинную домашнюю серию – семь из восьми ближайших матчей они проведут на своем льду. В отсутствие травмированного Никиты Кучерова «Тампа» постепенно налаживает игру в большинстве, и команде удавалось реализовать лишнего игрока в трех из предыдущих четырех матчей.

«Каролина» после девяти побед подряд все-таки не смогла замахнуться на рекорд НХЛ по победным сериям на старте сезона и уступила в предыдущей игре «Флориде». В игре против «Тампы» команде придется обходиться без травмированных Нино Нидеррайтера, Бретта Пеши и вратаря Антти Раанты. Причем финский голкипер получил повреждение в игре с «Флоридой», выйдя на замену Фредерику Андерсену и проведя на льду всего 12 с небольшим минут, после чего датчанину снова пришлось возвращаться в игру.

Российские игроки

В составе «Тампы» из российских хоккеистов сможет принять участие только голкипер Андрей Василевский. Никита Кучеров травмирован, и его возвращение в состав ожидается, в лучшем случае, лишь в декабре. А защитник Михаил Сергачев продолжает отбывать двухматчевую дисквалификацию за грубый прием против нападающего «Торонто Митча Марнера. Что же касается Василевского, то пока он не входит в число лидеров сезона по статистическим показателям. Но это все – последствия не слишком удачного для Андрея старта, так как в четырех предыдущих проведенных им встречах он ни разу не опускался ниже гроссмейстерской отметки в 93,9 процента отраженных бросков.

Андрей Свечников из «Каролины» с 14 набранными очками (7 голов и 7 передач) является лучшим бомбардиром своей команды. При этом он отнюдь не входит в число лидеров «Каролины» по игровому времени – в пяти из десяти сыгранных матчей Свечников провел на льду не более 16 минут.

Три интересных факта

- В ближайших трех матчах «Тампа» в течение недели сыграет с тремя командами, которых обыграла в победном для себя плей-офф Кубка Стэнли минувшего сезона – «Каролиной», «Флоридой» и «Айлендерс».

- Андрей Свечников с семью заброшенными шайбами является на данный момент вторым российским снайпером НХЛ после Александра Овечкина, у которого 11 голов.

- Защитник «Каролины» Тони Деанджело входит в пятерку лучших игроков лиги по «показателю полезности», у него он составляет «+11».

Прямая трансляция матча «Тампа» - «Каролина» - 10 ноября в 03:00 (время московское) на сервисах «Яндекс.Спорт» и Wink.

В Белоруссии, Украине и Казахстане трансляции матчей НХЛ - на канале Setanta.Sport

Полный календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне 2021/22 и результаты сыгранных матчей смотрите здесь

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