Хоккей. НХЛ. В ожидании первого гола Кирилла Капризова. «Ванкувер» - «Миннесота»: чего ждать, где смотреть 

До сих пор в матчах сезона 2021/22 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у лидера «Миннесоты» Кирилла Капризова нет ни одной заброшенной шайбы. Ближайшие игры должны показать, является ли это просто стечением обстоятельств, и не грозит ли автору золотого гола в олимпийском Пхенчхане пресловутый «синдром второго сезона» в НХЛ.

Новости команд

«Миннесота» на старте регулярного чемпионата одержала четыре победы подряд, причем все с перевесом в одну шайбу. Победная серия прервалась позавчера ночью в матче с «Нэшвиллом», в котором не слишком удачно сыграл дебютировавший в сезоне финский голкипер Каапо Кахконен. Почти наверняка в Ванкувере ворота «Миннесоты» вновь будет защищать чемпион мира-2016 Кэм Тэлбот, при котором и были одержаны все четыре победы. Проблемой команды Дина Эвасона на старте сезона являются и действия спецбригад – если в большинстве показатель эффективности можно назвать средним (20%), то по игре в меньшинстве «Миннесота» пока находится в пятерке худших команд лиги.

«Ванкувер» с его тремя победами в шести проведенных встречах явно мог рассчитывать на старте на большее. Ведь по календарю он уже сыграл и с записными аутсайдерами прошлого сезона «Баффало» и «Детройтом», и с дебютантом лиги «Сиэтлом», и с главным неудачником старта нынешнего чемпионата «Чикаго». Пока явно не набрал форму один из молодых лидеров «Ванкувера» - шведский форвард Элиас Петтерссон, набравший в 6 матчах лишь 3 очка (1+2) при показателе полезности «-2».

Российские игроки

При отсутствии заброшенных шайб у лидера «Миннесоты» Кирилла Капризова уже пять результативных передач, причем в матче против «Виннипега» он отметился ассистентским хет-триком. С первой заброшенной шайбой Капризова дело тоже не должно сильно затянуться – даже в проигранном матче с «Нэшвиллом» он имел несколько отличных возможностей забить свой первый гол в сезоне, но удача в тот вечер явно отвернулась от Кирилла. Дмитрий Куликов, перешедший в «Миннесоту» перед нынешним сезоном, проводит на льду в среднем около 16 минут за матч и выглядит в составе стабильным игроком третьей пары защитников.

Василий Подколзин в «Ванкувере» во втором матче сезона в Филадельфии уже открыл счет своим голам в НХЛ, но пока этот результативный балл остается для него единственным. На два предыдущих матча команды Подколзин заявлен не был. «Этот молодой человек нам очень нравится. Он будет хорошим игроком, но ему еще предстоит учиться, и пока ему надо было посидеть на трибуне. Посмотрим, что будет в следующем матче», - сказал по этому поводу главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин.

Три интересных факта

- Для Капризова и Подколзина их нынешние клубы являются первыми в НХЛ, а вот Дмитрий Куликов поиграл уже в шести командах лиги – «Флориде», «Баффало», «Виннипеге», «Нью-Джерси», «Эдмонтоне» и «Миннесоте».

- Василий Подколзин был выбран «Ванкувером» на драфте в первом раунде под десятым номером, а Кирилл Капризов «Миннесотой» - в пятом раунде под общим номером 135.

- Голкипер «Миннесоты» Кэм Тэлбот имеет 100-процентный показатель выигранных матчей (4 победы из 4), но по проценту отраженных бросков (90.4%) не входит даже в тридцатку лучших вратарей лиги, сыгравших в чемпионате 2021/22 не менее двух матчей.

Прямая трансляция матча «Ванкувер» - «Миннесота» - 27 октября в 05:00 (время московское) на сервисах "Яндекс.Спорт" и Wink.

В Белоруссии, Украине и Казахстане трансляции матчей НХЛ - на канале Setanta.Sport

Полный календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне 2021/22 и результаты сыгранных матчей смотрите здесь

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