Хоккей. НХЛ. Серия Тарасенко продолжается. «Сан-Хосе» - «Сент-Луис»: чего ждать, где смотреть 

Лидер Центрального дивизиона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2021/22 «Сент-Луис» в очередном матче регулярного чемпионата сыграет на выезде с также очень неплохо начавшим турнир «Сан-Хосе». Правда, хозяева испытывают на этой неделе серьезнейшие кадровые проблемы.

Новости команд

«Сент-Луис» будет играть второй день подряд, и поэтому вряд ли вновь выйдет на лед один из главных кандидатов на вратарский пост в олимпийской сборной Канады Джоржан Биннингтон. Накануне команда уступила в серии послематчевых штрафных бросков «Лос-Анджелесу», но вполне может быть рада и одному набранному в этот вечер турнирному очку, ведь перевести игру в овертайм «Сент-Луису» удалось лишь за 9 секунд до сирены благодаря броску защитника Тори Круга с передачи Владимира Тарасенко. Команда продолжает играть без своего капитана Райана О’Райли, остающегося в COVID-протоколе. Однако и при этом у «Сент-Луиса» 6 побед в 8 матчах, 13 очков и уверенное лидерство в Центральном дивизионе.

Потери «Сан-Хосе» количественно куда ощутимее. В воскресенье команда обыграла «Виннипег», действуя без восьми игроков основного состава и главного тренера. Боб Бугнер и семь хоккеистов также оказались в COVID-протоколе, а капитан Логан Кутюр пропускал матч из-за менее тревожной болезни. Не сильно изменилась к лучшему ситуация и сейчас, хотя в игре 2 ноября с «Баффало» Кутюр участие уже принял. При всех проблемах с составом старт «Сан-Хосе» - 6 побед и 12 очков в 9 матчах – стал для команды одним из лучших за последние годы.

Российские игроки

В состоявшемся накануне матче в Лос-Анджелесе Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи, и его серия игр с набранными баллами продлилась до семи встреч. С 11 очками (4+7) Владимир на данный момент является лучшим бомбардиром своей команды. Три других российских форварда «Сент-Луиса» - Иван Барбашев, Павел Бучневич и Клим Костин – также постоянно выходят на лед. При этом игровое время Барбашева постоянно растет, и в игре с «Лос-Анджелесом» оно достигло 19 минут 54 секунд (во многом за счет его постоянного присутствия в «бригаде меньшинства» «Сент-Луиса»).

Олимпийский чемпион-2018 Александр Барабанов в четырех проведенных за «Сан-Хосе» с начала чемпионата матчах набрал 3 очка (0+3) и имеет «показатель полезности» «+2». При этом в игре с «Виннипегом» он провел на льду рекордные для себя в сезоне 19 минут 44 секунды. «Он получил шанс сыграть с сильными партнерами и провел игру очень хорошо. Надеюсь, что этот матч станет для него трамплином», - прокомментировал игру Александра Барабанова Джон Маклин, исполнявший обязанности главного тренера команды. Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов продолжает восстанавливаться после операции и пока в матчах нынешнего сезона участия не принимал.

Три интересных факта

- Рекордная в карьере Владимира Тарасенко в НХЛ серия матчей с набранными результативными баллами состоялась в начале 2019-го года и насчитывает 12 матчей.

- Вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер занимает текущее второе место в лиге по среднему количеству пропущенных шайб за игру. С показателем 1,54 гола за матч он уступает только Фредерику Андерсену из «Каролины». Сергей Бобровский («Флорида») и Игорь Шестеркин («Рейнджерс») входят по этому показателю в пятерку лучших – 1,81 и 1,85 пропущенных шайб за игру, соответственно.

- Перед завтрашней игрой «Сан-Хосе» вызвал из АХЛ российского защитника Артемия Князева, который именно во встрече с «Сент-Луисом» может получить шанс дебютировать за команду.

Прямая трансляция матча «Сан-Хосе» - «Сент-Луис» - 5 ноября в 05:30 (время московское) на «Матч ТВ», а также на сервисах «Яндекс.Спорт» и Wink.

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