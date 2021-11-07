Хоккей. НХЛ. Серия Капризова и дебют Варламова? «Миннесота» - «Айлендерс»: чего ждать, где смотреть  

Лишь в десятом матче своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне 2021/22 может дебютировать в этом сезоне российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов, пропустивший начало чемпионата из-за повреждения.

Новости команд

Для обеих команд эта встреча будет второй в формате «back to back», когда их матчи проходят два дня подряд. Накануне и «Айлендерс», и «Миннесота» одержали победы, хотя сложились эти игры совсем по-разному. «Айлендерс» уверенно обыграл «Виннипег» - 2:0, позволив российскому голкиперу Илье Сорокину провести уже третий в сезоне сухой матч. А вот «Миннесота» в Питтсбурге долго время уступала, при счете 2:4 поменяла вратаря на шестого полевого игрока больше, чем за четыре минуты до сирены – и все-таки отыгралась. Причем спасительную шайбу, которая перевела игру в овертайм, Райан Хартман забросил, когда играть оставалось чуть больше двух секунд. В результате победа к «Миннесоте» пришла лишь в серии штрафных бросков.

В составе хозяев в игре с «Айлендерс» будет по-прежнему отсутствовать норвежский форвард Матс Зукарелло, попавший в COVID-протокол. А в «Айлендерс» сейчас стоит выделить кандидата в олимпийскую сборную США Брока Нельсона, который в двух предыдущих матчах своей команды забросил пять шайб.

Российские игроки

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в игре с «Питтсбургом» был признан третьей звездой матча. Он открыл счет, продлив свою серию матчей с заброшенными шайбами до двух, а в серии буллитов реализовал очень важный бросок, промах при исполнении которого сразу мог закончить матч в пользу соперника. В статистике игры этот изящный по исполнению буллит Капризова отражения не найдет, но для уверенности нападающего после его «голевой засухи» на старте чемпионата наверняка будет очень полезен. Защитник Дмитрий Куликов в этой встрече провел на льду 14 минут 39 секунд (меньше в этом сезоне у него было лишь однажды), закончив матч с «показателем полезности» - «-1».

По предварительной информации дебют в сезоне голкипера «Айлендерс» Семена Варламова мог состояться уже накануне в Виннипеге. Но в итоге место в воротах вновь занял Илья Сорокин, который пока играет в этом чемпионате без замен. И в результате состоялся третий в сезоне для Сорокина сухой матч (больше пока лишь у Якоба Маркстрема из «Калгари» - 4). В формате игр «back to back» тренеры в НХЛ обычно не ставят вратаря на два матча подряд, так что вероятность дебюта Варламова во встрече с «Миннесотой» очень велика. Хотя можно вспомнить, что два своих первых сухих матча в сезоне Илья Сорокин выдал, играя против «Аризоны» и «Вегаса» именно два дня подряд. Правда, тогда Варламов выходить на лед был еще не готов. «Если голкипер набрал хороший ход и имел возможность отдохнуть перед игрой, то мы готовы дать ему возможность вновь проявить себя», - сказал главный тренер «Айлендерс Барри Тротц, оставив открытым вопрос о том, кто займет место в воротах команды в следующей игре.

Три интересных факта

- Из-за подготовки домашней арены хоккеисты «Айлендерс» в первые полтора месяца регулярного чемпионата должны будут провести на выезде 13 игр подряд – это самая длинная гостевая серия одной команды на старте сезона за всю историю НХЛ.

- Перед этим матчем у команд будет меньше суток на отдых, причем за это время и тем, и другим необходимо было совершить перелет. Причем у хозяев он оказался даже более длительным, так как от Питтсбурга до Сент-Пола, где проводит домашние матчи «Миннесота», около тысячи километров. Расстояние до Сент-Пола от канадского Виннипега, где играли хоккеисты «Айлендерс» – чуть больше 600 километров.

- «Айлендерс» открывали счет в восьми из девяти проведенных командой встреч на старте сезона.

Прямая трансляция матча «Миннесота» - «Айлендерс» - 8 ноября в 04:00 (время московское) на сервисах «Яндекс.Спорт» и Wink.

В Белоруссии, Украине и Казахстане трансляции матчей НХЛ - на канале Setanta.Sport

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