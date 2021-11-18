Хоккей. НХЛ. Панарин, Шестеркин и три первых номера драфта. «Торонто» - «Рейнджерс»: чего ждать, где смотреть 

За эти команды играют сразу три первых номера драфта Национальной хоккейной лиги разных лет – Алексис Лафреньер (Рейнджерс»), Джон Таварес и Остон Мэттьюс («Торонто). Еще несколько игроков входили в первую пятерку драфта НХЛ – Каапо Какко («Рейнджерс»), Митч Марнер и Морган Райли («Торонто»). Почти все эти хоккеисты являются явными кандидатами в олимпийские составы своих сборных на Игры в Пекине, как и российские лидеры «Рейнджерс» - нападающий Артемий Панарин и вратарь Игорь Шестеркин.

Новости команд

«Торонто» и «Рейнджерс» подходят к очной встрече, набрав в регулярном чемпионате по 23 очка и уверенно находясь в зоне плей-офф. Обе команды перед этой игрой одержали по четыре победы подряд, и именно сегодня ночью должны определить, чья победная серия остановится на этой цифре, а чья продолжится. В «Торонто» продолжает набирать очки четверка звездных форвардов - Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Митч Марнер и Вильям Нюландер, на счету каждого из которых уже как минимум 14 результативных баллов. Приятной неожиданностью стала игра вратаря «Торонто» Джека Кэмпбелла, который перед сезоном вряд ли считался основным голкипером команды, но блестяще проводит начало регулярного чемпионата, отыграв уже три матча на ноль.

Для «Рейнджерс» игра в Торонто будет единственной в коротком выездном турне, так как запланированный на следующий день матч с «Оттавой» перенесен из-за вспышки коронавируса в канадской команде. Единственной неприятностью по ходу четырехматчевой победной серии стала для «Рейнджерс» потеря нападающего Сэмми Блейза, который из-за разрыва связок выбыл до конца сезона.

Российские игроки

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев из-за травмы пока не провел в этом регулярном чемпионате ни одного матча. Его возвращение в строй ожидается в декабре, и в теории Михеев еще может побороться за место в олимпийской заявке команды ОКР, которой его игровые качества вполне могут пригодиться в третьем-четвертом звеньях. Две встречи уже провел в составе «Торонто» нападающий Кирилл Семенов, который пока не отметился результативными баллами.

Артемий Панарин, сделав результативную передачу в предыдущем матче с «Монреалем», набрал 16 очков (4+12) и вышел на первое место в списке бомбардиров «Рейнджерс» в нынешнем сезоне. Продолжает свои прекрасные выступления в регулярном чемпионате и голкипер Игорь Шестеркин, который во встрече с «Монреалем» отразил 31 из 33 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча. Пока он безоговорочно выигрывает конкуренцию за место основного вратаря «Рейнджерс» у другого российского голкипера Александра Георгиева (у Шестеркина процент отраженных бросков в сезоне – 93,0%, у Георгиева – 87,0%).

Три интересных факта

- Нападающий Артемий Панарин является одним из самых звездных игроков НХЛ, в свое время вообще не выбранных на драфте лиги. А возглавляет этот список …великий Уэйн Гретцки, также не принимавший участие в процедуре драфта.

- Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс является на данный момент самым результативным среди игроков обороны нынешнего регулярного чемпионата, набрав 16 баллов (4+12).

- Три игрока этих команд попали в тройки «неприкасаемых» игроков национальных сборных для участия в Олимпиаде в Пекине – это Остон Мэттьюс («Торонто», США), Мика Зибанежад («Рейнджерс», Швеция), а также входящий в систему «Торонто» защитник Кристиан Рубинс (Латвия), который пока не провел за основную команду ни одного матча.

Прямая трансляция матча «Торонто» - «Рейнджерс» - 19 ноября в 03:00 (время московское) на сервисах «Яндекс.Спорт» и Wink.

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