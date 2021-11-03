Хоккей. НХЛ. Овечкин vs Бобровский. «Флорида» - «Вашингтон»: чего ждать, где смотреть 

В своих предыдущих матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2021/22 и «Флорида», и «Вашингтон» прервали свои серии. «Флорида» после восьми побед подряд уступила «Бостону» (2:3), «Вашингтон» же в игре с «Тампой» впервые остался без очков (2:3), а его капитан Александр Овечкин – и тоже впервые в сезоне - без результативных баллов. Какая из команд - «Флорида» или «Вашингтон» - в этот вечер вновь вернется на победный путь?

Новости команд

Для «Флориды» это будет первый матч, который команда проведет на домашнем льду после вынужденного ухода в отставку главного тренера Джоэля Кенневилля. Пока под руководством Эндрю Брюнетта, возглавившего команду в статусе «исполняющего обязанности», «Флорида» провела два матча и оба завершила в основное время вничью. После этого «Детройт» в овертайме удалось обыграть, а вот в игре с «Бостоном» дело дошло до серии штрафных бросков, в которой «Флорида» и потерпела свое первое поражение в сезоне. Именно ближайшие матчи должны показать, как команде удастся справиться с болезненной потерей Кенневилля, возглавлявшего ее в апреле 2019-го года.

«Вашингтон» в игре с «Тампой» стал жертвой блестяще сыгравшего голкипера соперника Андрея Василевского, совершившего несколько невероятных спасений. При этом команде явно не хватало травмированного Тиджея Оши – в том числе и при реализации большинства. В списке травмированных у «Вашингтона» продолжает оставаться и Ник Дауд. Учитывая эти потери, к игре с «Тампой» команда вызвала из АХЛ 20-летнего белорусского форварда Алексея Протаса, однако он провел на льду в общей сложности лишь 3 минуты и 53 секунды.

Российские игроки

Хотя рекордная победная серия «Флориды» оборвалась, но вот у голкипера команды Сергея Бобровского она еще продолжается, так как в проигранном матче с «Бостоном» ворота защищал Спенсер Найт. На данный момент у Бобровского 6 побед в шести сыгранных матчах при прекрасном показателе в 94,4 процентов отраженных бросков.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин хоть и на заработал в предыдущем матче баллов за результативность, но с 15-ю очками (9+6) по-прежнему занимает место в тройке лучших бомбардиров лиги – следом за дуэтом из «Эдмонтона» в составе Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, у каждого из которых по 17 очков. После голевой передачи в игре с «Тампой» в пятерку лучших бомбардиров лиги вошел и другой российский нападающий первого звена «Вашингтона» Евгений Кузнецов, у которого теперь 13 баллов (5+8).

Три интересных факта

- Александр Овечкин по итогам октября был назван первой звездой НХЛ в стартовый месяц регулярного чемпионата.

- По «показателю полезности» защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов с его «+8» обходит в своей команде и Александра Овечкина, и Евгения Кузнецова, имеющих, соответственно, «+7» и «+6».

- Победная серия «Флориды» прервалась, но команда продолжает набирать очки в каждом сыгранном матче. Правда, до рекорда по этому показателю «Флориде» пока далеко – на старте сезона-2012/13 у «Чикаго» было 24 матча подряд с очками (21 победа и три поражения за пределами основного времени).

Прямая трансляция матча «Флорида» - «Вашингтон» - 5 ноября в 02:00 (время московское) на сервисах "Яндекс.Спорт" и Wink.

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