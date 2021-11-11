Хоккей. НХЛ. Овечкин начинает погоню за Ягром. «Детройт» - «Вашингтон»: чего ждать, где смотреть 

В предыдущей игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне 2021/22 Александр Овечкин забросил в ворота «Баффало» свою 741-ю шайбу и догнал в таблице снайперов Бретта Халла, занимавшего четвертую позицию. В матче против «Детройта» он может оставить Халла позади, и следующий ориентир Овечкина – Яромир Ягр, у которого в этом историческом списке 766 голов и третье место.

Новости команд

За снайперскими подвигами Овечкина несколько ушла в тень общая ситуация в «Вашингтоне», которая остается достаточно сложной. Победа над «Баффало» (5:3) случилась после трех поражений подряд, и это неудивительно, так как команда испытывает огромные проблемы с травмами ведущих игроков. С начала сезоне не играет Никлас Бэкстрем, уже пять матчей пропустил Тиджей Оши, два матча – Энтони Манта. А теперь повреждение получил еще и Ник Дауд, то есть перед очередной серией игр команда фактически осталась без четырех важных форвардов. В этой ситуации из фарм-клуба вызван 20-летний белорусский центральный нападающий Алексей Протас.

«Детройт» одержал три победы подряд и продолжает приятно удивлять на старте сезона. В команде Джеффа Блэшилла восстановилось первое звено, которому в первых играх сезона не всегда удавалось выходить на лед именно в таком сочетании: капитан «Детройта» Дилан Ларкин по личным причинам пропустил три матча, а Тайлер Бертуцци, как один из немногих невакцинированных игроков НХЛ, не может ездить с командой на выездные игры в Канаду. Но даже при этих сложностях на счету тройки Ларкина, Бертуцци и Лукаса Реймонда – уже 19 заброшенных шайб и 38 баллов за результативность.

Российские игроки

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов продолжают возглавлять список лучших бомбардиров «Вашингтона» - 21 (11+10) и 16 (5+11) баллов, соответственно. Защитник Дмитрий Орлов стабильно проводит в последних матчах на льду по 18-19 минут и имеет показатель полезности «+7». В игре с «Баффало» получил повреждение чешский голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек, и велика вероятность, что на лед в Детройте выйдет Илья Самсонов. Хотя в поездку с командой отправились сразу три вратаря – помимо Ванечека и Самсонова, это еще и вызванный из фарм-клуба Зак Фукале.

Форвард «Детройта» Владислав Наместников сделал дубль в предыдущей игре с «Эдмонтоном» и теперь имеет на своем счету уже 7 заброшенных шайб в 14 матчах (в прошлом сезоне у него было всего 8 голов в 53 играх). «Прошлый год был очень странным, я очень много раз попадал в штанги, так бывает. На этот раз удалось очень хорошо подготовиться к сезону, и я надеюсь, что смогу и дальше играть так же результативно», - сказал по этому поводу сам Наместников. На данный момент из российских нападающих лиги больше него забросил только Александр Овечкин.

Три интересных факта

- Александр Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, с 21 баллами уступая только звездному дуэту «Эдмонтона» - Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю, у которых по 23 очка.

- Сразу два хоккеиста «Детройта» с отрывом возглавляют список самых результативных новичков сезона: у нападающего Лукаса Реймонда – 14 очков (6+8), у защитника Моритца Зайдера – 11 (2+9).

- Пять из восьми своих шайб прошлого сезона Владислав Наместников забросил в пустые ворота в концовках матчей. В этом году его голевая статистика совершенно иная, и большинство заброшенных шайб Владислава становятся ключевыми по ходу игр.

Прямая трансляция матча «Детройт» - «Вашингтон» - 10 ноября в 03:30 (время московское) на сервисах «Яндекс.Спорт» и Wink.

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