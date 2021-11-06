Хоккей. НХЛ. Команда Свечникова идет на рекорд лиги. «Флорида» - «Каролина»: чего ждать, где смотреть 

Еще в прошлом сезоне встреча «Флориды» и «Каролины» вряд ли могла претендовать на статус центральной даже в рамках какого-то отдельного игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В сезоне 2021/22 все изменилось, и эти команды, каждая из которых одержала на старте уже по девять побед, являются лидерами по набранным очкам не только в своей Восточной конференции, но и во всей НХЛ.

Новости команд

«Каролина» очков пока вообще не теряла, и победа в игре с «Флоридой» позволит команде Рода Бриндамора повторить абсолютный рекорд НХЛ – 10 выигранных матчей на старте регулярного чемпионата. Очень помогает в этом «Каролине» пришедший в это межсезонье из «Торонто» датский голкипер Фредерик Андерсен, который на данный момент является лидером среди всех вратарей НХЛ нынешнего сезона по среднему количеству пропущенных шайб за игру (1,5) и вторым после Джеймса Раймера из «Сан-Хосе» по проценту отраженных бросков (94,9). При этом датчанин играет практически без замен, пропустив лишь одну встречу из девяти, сыгранных «Каролиной».

«Флорида», благодаря голу Ээту Луостаринена в овертайме, тоже одержала в головоломном по сюжету матче с «Вашингтоном» свою девятую победу в регулярном чемпионате. И тоже набирает пока очки во всех матчах сезона, так как единственное поражение от «Бостона» состоялось лишь в серии штрафных бросков. Оправился после травмы и уже сыграл против «Вашингтона» форвард Антон Лунделль, и теперь во «Флориде» вновь сразу три ярких финских центральных нападающих – капитан команды Александр Барков, а также Лунделль и Луостаринен.

Российские игроки

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский из-за полученного по ходу игры повреждения не вышел на второй период матча против «Вашингтона». Однако его медицинский статус «со дня на день» позволяет надеяться, что он будет готов появиться на льду уже совсем скоро. В пятницу исполняющий обязанности главного тренера «Флориды» Эндрю Брюнетт сказал по поводу травмы Бобровского буквально следующее: «У него повреждение верхней части дела, но мы надеемся, что травма не слишком серьезная». Однако вероятность его выхода на лед уже в предстоящем матче все же не слишком высока. В игре с «Вашингтоном» дебютировал в составе «Флориды» в этом сезоне нападающий Максим Мамин.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников, наряду с голкипером Андерсеном, является одним из главных действующих лиц в команде, нацелившейся на рекорд лиги. Свечников на данный момент – лидер «Каролины» и по заброшенным шайбам (7), и по набранным очкам (13). Ни разу не выступавший за сборную России на крупных международных соревнованиях нападающий сделал на старте сезона очень весомую заявку на попадание в состав команды ОКР на Игры в Пекине.

Три интересных факта

- Сразу пять хоккеистов «Флориды» и «Каролины» входят в десятку лучших игроков НХЛ по «показателю полезности». У Тони Деанджело («Каролина») и Энтони Дюклера («Флорида») – по «+11», у Александра Баркова, Аарона Экблада и Макензи Уигара (все – «Флорида») - по «+10».

- Для российского форварда «Флориды» Максима Мамина игра против «Вашингтона» стала первой в НХЛ почти за три года. В предыдущий раз он выходил на лед в матче лиги 17 ноября 2018 года.

- «Каролина» является единственной командой лиги, пропускающей в этом сезоне в среднем меньше двух шайб за игру (1,67).

Прямая трансляция матча «Флорида» - «Каролина» - 7 ноября в 01:00 (время московское) на сервисах «Яндекс.Спорт» и Wink.

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