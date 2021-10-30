Хоккей. НХЛ. Команда Бобровского идет на рекорд, но теряет тренера. «Бостон» - «Флорида»: чего ждать, где смотреть 

Восемь выигранных командой Сергея Бобровского матчей на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2021/22 – лучший результат за время существования «Флориды Пантерс». До повторения исторического рекорда всей НХЛ остается всего две победы.

Новости команд

«Флорида» и «Бостон» в первый раз в сезоне встречались всего три дня назад, и матч завершился победой «Пантерс» - 4:1. Но за этот короткий срок многое в жизни команд изменилось. Особенно у «Флориды», которая из-за вскрывшегося именно сейчас скандала 11-летней давности, имевшего место в «Чикаго», вынуждена была отправить в отставку главного тренера Джоэля Кенневилля. Вина его в той истории была весьма условна, но решение, тем не менее, оказалось принято. Уже без Кенневилля «Флорида» сегодня ночью одержала восьмую победу в сезоне, благодаря голу своего капитана Александра Баркова обыграв в овертайме «Детройт» - 3:2. Однако как скажется на «Флориде» уход главного тренера в более долгой перспективе - предсказать очень трудно. Очевидно, что самая яркая команда начавшегося регулярного чемпионата получила очень болезненный удар.

«Бостон» оказался в совершенно уникальной ситуации, за одну неделю получив четыре возможности нанести своим соперникам первые поражения в сезоне. Удачной пока оказалась только первая попытка, когда была остановлена победная серия «Сан-Хосе» (4:3). А вот с «Флоридой», как и с «Каролиной» (0:3) на следующий день после этого, не получилось. Сейчас у команды Брюса Кэссиди – четвертый шанс. Правда, пока «Бостон» совсем не впечатляет, и лишь одна заброшенная шайба в двух предыдущих матчах – тревожный симптом. У команды на старте регулярного чемпионата явные проблемы в топ-6 линии атаки. Великолепная первая тройка Давид Пастрняк – Патрис Бержерон – Брэд Маршанд пока явно не похожа сама на себя (на ее счету лишь 6 голов в шести первых матчах при суммарном «показателе полезности» ровно «0»). А во второй тройке нападения «Бостону» пока не удается найти адекватную замену уехавшему домой чешскому центрфорварду Давиду Крейчи.

Российские игроки

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский продолжает серию блестящих матчей. В предыдущей игре с «Бостоном» он отразил 30 бросков по своим воротам из 31, во встрече с «Детройтом» - 28 из 30. По проценту отраженных бросков (94,4%) Бобровский на данный момент делит с Игорем Шестеркиным из «Рейнджерс» третье место в лиге среди голкиперов, отыгравших больше трех матчей. Правда, есть большая вероятность, что матч с «Бостоном» Сергей пропустит, так как при двух играх «Флориды» за два дня вратарь может получить передышку, и его место, скорее всего, займет Спенсер Найт.

В составе «Бостона» российских хоккеистов на данный момент нет.

Три интересных факта

- Рекорд НХЛ по количеству побед на старте сезона – 10. В 1993-м году такое количество матчей с начала регулярного чемпионата выиграли хоккеисты «Торонто», а в 2006-м году – «Баффало».

- Сергей Бобровский в сегодняшней игре с «Детройтом» был признан второй звездой, попав в список трех лучших игроков в третий раз за шесть проведенных встреч.

- Самым заметным российским хоккеистом в истории «Бостона» был Сергей Самсонов. В период с 1997 по 2005-й годы его партнером в команде был Джо Торнтон, который в свои 42 года продолжает выходить на лед и сегодня сыграет в Бостоне за «Флориду».

Прямая трансляция матча «Бостон» - «Флорида» - 31 октября в 02:00 (время московское) на сервисах "Яндекс.Спорт" и Wink.

В Белоруссии, Украине и Казахстане трансляции матчей НХЛ - на канале Setanta.Sport

Полный календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне 2021/22 и результаты сыгранных матчей смотрите здесь

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