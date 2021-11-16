Хоккей. НХЛ. Каковы шансы Дадонова и Свечникова поехать в Пекин? «Вегас» - «Каролина»: чего ждать, где смотреть 

Череда травм в первый месяц регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне 2021/22 подкосила «Вегас» и к игре с «Каролиной» команда Евгения Дадонова подходит, балансируя на грани зоны плей-офф. Надолго ли?

Новости команд

«Вегас» на старте сезона как будто кто-то сглазил, и из состава из-за травм один за другим стали выбывать ключевые игроки команды – капитан Марк Стоун, нападающие Макс Пачиоретти, Вильям Карлссон, Нолан Патрик и еще ряд хоккеистов. В итоге команда главного тренера Рональда Дебура провалила старт и, лишь благодаря трем победам подряд в последних матчах, находится сейчас на восьмом месте в Западной конференции. В субботу в игре с «Ванкувером» уже вернулся в состав Стоун, и есть впечатление, что худшее в смысле кадровых проблем для «Вегаса» уже позади. А главной новостью команды стал обмен с «Баффало», в результате которого состав клуба из Невады пополнил звездный центрфорвард Джек Айхел. После операции он, скорее всего, в этом сезоне сможет помочь «Вегасу» только в плей-офф, но появление Айхела определенно возвращает команду Дебура в число потенциальных фаворитов Запада в Кубке Стэнли.

«Каролина» с 11-ю победами в 13 матчах именно игрой с «Вегасом» начинает длинную выездную серию, в рамках которой проведет за 10 дней шесть игр в гостях. Наверное, именно это турне по маршруту Лас-Вегас – Анахайм – Лос-Анджелес – Сан-Хосе – Сиэтл – Филадельфия даст ответ на вопрос относительно обоснованности амбиций команды Рода Бриндамора на лидерство в Восточной конференции.

Российские игроки

Российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов в предыдущей игре с «Ванкувером» набрал 3 очка (2+1) и был признан первой звездой матча. Теперь в его активе в 15 матчах сезона 8 баллов (3+5). «Как и все бомбардиры, он играет полосами, и за всплеском в статистике иногда случается затишье, - сказал о Дадонове после его дубля в ворота «Ванкувера» Рональд Дебур. – Но важно, что он чувствует себя в нашей команде очень хорошо, и я жду, что Дадонов в этом сезоне будет стабильно забивать и набирать очки». Добавим, что при большой конкуренции среди российских крайних нападающих именно такое развитие событий может стать для чемпиона мира-2014 единственным шансом на попадание в олимпийскую заявку. Три матча провел в составе «Вегаса» в этом сезоне российский защитник Даниил Мироманов, который успел даже отметиться результативной передачей. Но пока он не является игроком основного состава и курсирует между НХЛ и АХЛ.

Нападающий Андрей Свечников является на данный момент лучшим бомбардиром «Каролины», набрав уже 17 очков (7+10). Забрасывал он последний раз, правда, еще в октябре, но серия Свечникова из шести подряд «сухих» матчей вряд ли продлится еще долго. Уже известно, что тренерский штаб сборной ОКР во время своей поездки по Северной Америке встречался со Свечниковым, и шансы на то, что именно Олимпиада станет для Андрея первым крупным международным турниром на взрослом уровне, весьма велики.

Три интересных факта

- 55 заброшенных шайб и 151 набранное очко было в матчах предыдущего сезона на счету трех форвардов «Вегаса», выбывших на старте нынешнего регулярного чемпионата (Марк Стоуна, Макса Пачиоретти и Вильяма Карлссона)

- В НХЛ в этом сезоне играют два брата Свечниковых – кроме ставшего одним из лидеров «Каролины» Андрея, удалось закрепиться в основном составе «Виннипега» и его старшему брату Евгению.

- Андрей Свечников был выбран «Каролиной» на драфте-2018 под общим вторым номером. С 2013-го года это единственный российских хоккеист, который попал в первую тройку драфта НХЛ.

Прямая трансляция матча «Вегас» - «Каролина» - 17 ноября в 06:00 (время московское) на сервисах «Яндекс.Спорт» и Wink.

В Белоруссии, Украине и Казахстане трансляции матчей НХЛ - на канале Setanta.Sport

Полный календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне 2021/22 и результаты сыгранных матчей смотрите здесь

Турнирную таблицу на данный момент смотрите здесь